Пора ли вам что-то в вашей жизни менять? Вполне возможно. Жизнь слишком коротка, чтобы не наслаждаться нею в полной мере. Проверьте, нет ли у вас шести явных признаков того, что ваша жизнь просто настоятельно требует внесения перемен.





1. В начале каждой недели вы мучительно ждете наступления пятницы

Пятница – это, конечно, хорошо. Но когда вы ходите на работу, которая вам по душе, то для вас каждый день может быть пятницей. Если же вы «оживаете» только на выходные, значит, давно пора пересмотреть свой образ жизни и задуматься о его изменении. Да, это потребует усилий, но жизнь стоит жить так, чтобы вы чувствовали себя позитивно даже по понедельникам.

2. Вы живете исключительно в ожидании отпуска, праздников, отгулов

Представьте себе, что вы перестали постоянно мечтать об отдыхе и уединении. Вместо того чтобы отсчитывать дни и недели до возможного отпуска, лучше выстроить себе жизнь, от которой не хочется сбегать и закрываться. Такую жизнь, в которой у вас есть возможность делать то, что вас вдохновляет круглый год, а не только две недели, отведенные на заслуженный отпуск.

3. Вы совершенно не фокусируетесь на своих жизненных приоритетах

Запишите свои 3 главных жизненных приоритета. Затем запишите 3 вещи, на которых вы сосредоточены большую часть своей жизни. Совпадают ли они? Делаете ли вы то, что соответствует вашим основным приоритетам? Если совпадают, то вы счастливый человек, а если нет, то пришло время вносить коррективы, причем не исключено, что эти коррективы должны стать не косметическим ремонтом, а генеральным.

4. Вас ничего не радует и не «зажигает»

Если вы потеряли источник своей мотивации и вдохновения в жизни и даже (что еще хуже) не собираетесь его искать, то вы обречены на бесцветное и рутинное существование день за днем, год за годом. Для того чтобы вспомнить, что способно вас «зажечь», приступите к поискам. Экспериментируйте с изучением новых вещей, проводите время с вдохновляющими людьми и делайте то, что вас радует или хотя бы приводит в состояние покоя и равновесия.

5. Вы часто испытываете чувство зависти

Это достаточно яркий и нехороший признак, от которого можно избавиться следующим образом:

1. Сосредоточьтесь на своей жизни, а не на жизнях других людей. Иногда это предполагает ограничение или отказ от социальных сетей.

2. Попробуйте вдохновиться человеком, которому вы завидуете, и начните работать в направлении аналогичной цели в вашей жизни.

3. Отвлекитесь от чувства зависти и подумайте о том, что у этого человека наверняка есть то, что вам абсолютно не нужно и чего вы не хотите ни за что на свете.

Как только вас начнет мучить это неприятное чувство, остановитесь и проанализируйте, почему вы хотите то, что есть у другого, и каковы ваши мотивы, а затем попытайтесь начать жить жизнью на своих условиях и концентрироваться на своих приоритетах, интересах и устремлениях.

6. Вы не можете вспомнить, когда вы в последний раз выглядывали наружу из своей зоны комфорта

Вам вполне удобно, тихо и сонно на этапе полного застоя, но ведь все самое удивительное начинается именно за пределами зоны комфорта, и это стоит того, чтобы рискнуть и сделать свою жизнь более яркой и насыщенной. Начинайте делать небольшие шажочки и выглядывать наружу – поверьте, вам там понравится!

Текст: Flytothesky.ru