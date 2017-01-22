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Важные вещи, которые мужчины не должны забывать о женщинах

23.01.2017 03:32 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Эти простые истины очень часто остаются забытыми. Берите на заметку!

Важные вещи, которые мужчины не должны забывать о женщинах

1. Женщины хотят, чтобы инициативу брал на себя мужчина

Это очень важный аспект. Хотя женщины редко говорят об этом, вы должны знать, что им очень нравится, когда сложные задачи, вопросы и проблемы решаются за них. Если мужчина берёт на себя инициативу, в глазах женщины такие поступки расцениваются как внимание и забота.

2. Женщины хотят, чтобы их чаще удивляли

Все женщины обожают всяческие сюрпризы и частенько мечтают о том, чтобы их чаще удивляли. Даже небольшая, но неожиданная коробка конфет поможет им ощутить себя любимыми и особенными. Речь не идёт о дорогом подарке, всего лишь продемонстрируйте свою заботу и тепло. Это совсем не сложно, просто будьте открытым, внимательным и любящим.

3. Женщины хотят, чтобы мужчины были искренними и честными с ними

Каждый человек хочет открытости и искренности от своего партнёра, причём во всех ситуациях. Честность – это то, что любая женщина ждёт от своего мужчины. Не бойтесь говорить правду, даже если она не особо приятна, просто будьте более тактичны и дипломатичны. Честно высказанное мнение лучше недосказанности, святой лжи или откровенного вранья. Никому не нравится быть обманутым.

4. Женщины замечают жесты и понимают язык тела

У женщин есть особое шестое чувство, тем более, если это касается их отношений. Они всегда замечают и анализируют все мелкие детали в другом человеке, включая и язык тела. Иногда это шестое чувство способно ввести заблуждение, но в основном оно редко обманывает их.

5. Любая женщина хочет, чтобы друзья избранника уважительно к ней относились

Ни одна женщина не произнесёт это вслух. Но это факт. Друзья для мужчин очень важны, потому женщины хотят им нравиться. Это стремление также помогает в дальнейшем избежать ненужных конфликтов и споров, а также взаимной неприязни. Ну и через друзей женщине легче влиять на своего мужчину;)

6. Женщинам тоже нужно личное пространство

Всем нам иногда необходимо побыть наедине с собой. И у нас всех должны быть личные вещи, которые находятся вне досягаемости даже для самых близких людей. Большая ошибка со стороны мужчины — пытаться контролировать все действия женщины и ограничивать общение с подругами. Всегда помните, что доверие и взаимопонимание — это фундамент для крепких отношений.Важные вещи, которые мужчины не должны забывать о женщинах

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Эти простые истины очень часто остаются забытыми. Берите на заметку! 1. Женщины хотят, чтобы инициативу брал на себя мужчина Это очень важный аспект. Хотя женщины...

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