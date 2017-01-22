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Все мультики студии Pixar незаметно для зрителя связаны между собой
23.01.2017 12:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл в сети классное видео, в котором студия раскрыла, как причудливо переплетаются судьбы её героев.
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Анимационные фильмы студии Pixar, такие как «В поисках Немо», «Головоломка», «Корпорация монстров» — всемирно известные хиты. Многие поклонники пересматривают...
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