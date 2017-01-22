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Как НЕ надо вести себя в общественном транспорте никому и никогда

23.01.2017 12:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум публикует подборку фотографий, которые могут шокировать тонко чувствующих эстетов. Но этим поросятам, вероятно, пофиг!

Как НЕ надо вести себя в общественном транспорте никому и никогда

 
 
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Вы только посмотрите на это! Неужели всех этих людей в детстве не учили хорошим манерам? А если да, то как они могут так себя вести?!

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