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15 крутых анекдотов, которые заставят вас как следует посмеяться
23.01.2017 13:16 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает удивительные анекдоты, после прочтения которых на вашем лице появится широкая улыбка!
— И все-таки лучшие внедорожники делают именно в России!
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Многие рассказываемые шутки основаны на реальных событиях. Конечно, ведь в нашей жизни порой случаются такие курьёзные события, что они больше похожи...
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