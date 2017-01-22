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Как я бесплатно «подвеску занизил»
23.01.2017 13:25 — Калейдоскоп | Фактрум
Съездил до магазина, вернулся, припарковался, трусь возле машины. Мимо проходит сосед:
— О, здарова, чё, занизил свой жигуль? Ну и офигенно стало. Прямо посвежел!
— Ничё я не занижал, там тёща сидит.
— Да ладно тебе гна… — и тут сюрприз! Тёща выходит из авто. То поднимается на пару десятков сантиметров. Сосед стоит в шоке. И вообще все в шоке. Кроме меня.
У меня всегда с собой запасные пружины в багажнике.
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