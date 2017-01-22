



Съездил до магазина, вернулся, припарковался, трусь возле машины. Мимо проходит сосед:

— О, здарова, чё, занизил свой жигуль? Ну и офигенно стало. Прямо посвежел!

— Ничё я не занижал, там тёща сидит.

— Да ладно тебе гна… — и тут сюрприз! Тёща выходит из авто. То поднимается на пару десятков сантиметров. Сосед стоит в шоке. И вообще все в шоке. Кроме меня.

У меня всегда с собой запасные пружины в багажнике.