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20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать
23.01.2017 13:36 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам хорошенько посмеяться над фотографиями котов, сделанных в самый неподходящий момент. Или в подходящий?
О, кажется, я вижу вкусняшку!
Хозяин, а ты так можешь?
Тут такая красотка прошла, аж слюнки потекли…
«Какая гадость, эта ваша заливная рыба!»
Что здесь происходит?
Хозяин, да ты достал уже играть! Сейчас как выключу всё из розетки!
Да, я очень рад вас видеть
Я же просил не снимать меня!
Эй, раб, моя миска — вон там
Фу, ну и морда у тебя!
Шарообразный кот
Доброе утро, блин
Удачно подловили
Я тебя съем!
Хозяйка, вставай! Пора меня кормить!
Эта пара создана друг для друга
Правда, спящие котики — милашки?
Какая вкусная трава! Есть ещё?
Кажется, мой кот сломался…
Да, не всем дано хорошо выглядеть на фотографиях
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Обычно коты невероятно милы и красивы на фотографиях. Но и среди них есть такие уникумы, умудряющиеся скорчить морду в момент съемки!
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