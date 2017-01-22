﻿﻿ 20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

23.01.2017 13:36 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум предлагает вам хорошенько посмеяться над фотографиями котов, сделанных в самый неподходящий момент. Или в подходящий?

О, кажется, я вижу вкусняшку!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Хозяин, а ты так можешь?

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Тут такая красотка прошла, аж слюнки потекли…

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

«Какая гадость, эта ваша заливная рыба!»

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Что здесь происходит?

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Хозяин, да ты достал уже играть! Сейчас как выключу всё из розетки!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Да, я очень рад вас видеть

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Я же просил не снимать меня!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Эй, раб, моя миска — вон там

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Фу, ну и морда у тебя!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Шарообразный кот

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Доброе утро, блин

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Удачно подловили

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Я тебя съем!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Хозяйка, вставай! Пора меня кормить!

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Эта пара создана друг для друга

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Правда, спящие котики — милашки?

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Какая вкусная трава! Есть ещё?

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Кажется, мой кот сломался…

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

Да, не всем дано хорошо выглядеть на фотографиях

20 самых дурацких котиков, которых мы смогли отыскать

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обычно коты невероятно милы и красивы на фотографиях. Но и среди них есть такие уникумы, умудряющиеся скорчить морду в момент съемки!

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как я бесплатно «подвеску занизил»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика