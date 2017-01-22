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Двадцатка прикольных анекдотов, которые принесут вам позитивные эмоции

23.01.2017 14:33 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А свежие и классные анекдоты на Фактруме помогут вам в этом!

Двадцатка прикольных анекдотов, которые принесут вам позитивные эмоции

Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она замуж выйдет.

 
 
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