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Двадцатка прикольных анекдотов, которые принесут вам позитивные эмоции
23.01.2017 14:33 — Калейдоскоп | Фактрум
А свежие и классные анекдоты на Фактруме помогут вам в этом!
Моя девушка на свадьбе поймала букет невесты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться, если она замуж выйдет.
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