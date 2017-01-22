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Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод
23.01.2017 14:42 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые «качественные» вывески китайских магазинчиков, заставляющие согнуться пополам от смеха!
Отличная аптека, я сюда ещё приду!
Пупырышки будут устранены
Жутковатая кастрюлька, скажу я вам…
А если у меня нет водителя? Пусть ребёнок без присмотра бегает?
И компания рубашек «две руки»
Хм, я лучше в больницу всё-таки доковыляю
Ну, хотя бы вежливо обозвали
Особенно настораживает «человек» и «бах» рядом
Простите, а воинственных носков у вас нет?
А кусочки кого у вас есть?
И где у человека это загадочное «монопопие»?
Четвёртая строчка особенно актуальна в наше время
Вы тоже не смогли это прочитать?
Отлично, можно и шторы купить, и чаю выпить!
Надо добавить: скотч, приклеенный на рот
Эти джинсы увеличивают вас на три размера, очень жестоко
Остаётся надеяться, что тут просто отвалились буквы
Собака на знаке очень удивлена этим объявлением
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Если вы хоть раз были в Китае, то наверняка видели забавные вывески на магазинах, предназначенных для русских туристов. Всё дело в том, что жители Поднебесной...
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