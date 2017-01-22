﻿ Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод. 21.by
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Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

23.01.2017 14:42 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя самые «качественные» вывески китайских магазинчиков, заставляющие согнуться пополам от смеха!

Отличная аптека, я сюда ещё приду!

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Пупырышки будут устранены

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Жутковатая кастрюлька, скажу я вам…

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

А если у меня нет водителя? Пусть ребёнок без присмотра бегает?

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

И компания рубашек «две руки»

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Хм, я лучше в больницу всё-таки доковыляю

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Ну, хотя бы вежливо обозвали

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Особенно настораживает «человек» и «бах» рядом

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Простите, а воинственных носков у вас нет?

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

А кусочки кого у вас есть?

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

И где у человека это загадочное «монопопие»?

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Четвёртая строчка особенно актуальна в наше время

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Вы тоже не смогли это прочитать?

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Отлично, можно и шторы купить, и чаю выпить!

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Надо добавить: скотч, приклеенный на рот

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Эти джинсы увеличивают вас на три размера, очень жестоко

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Остаётся надеяться, что тут просто отвалились буквы

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

Собака на знаке очень удивлена этим объявлением

Юмор по-китайски: этим вывескам не помешал бы нормальный перевод

 
 
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Если вы хоть раз были в Китае, то наверняка видели забавные вывески на магазинах, предназначенных для русских туристов. Всё дело в том, что жители Поднебесной...

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