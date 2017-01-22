



Мутили мы с приятелем своё дело. На начальном этапе поднятия бизнеса все сто процентов умственных ресурсов, само собой, направлены на решение рабочих задач: не до сна, не до отдыха. И тем не менее, раз вечером оттянулся я с друзьями. «Расслабился», пришёл домой, завалился спать.

Просыпаюсь под утро, в голове чёткое понимание того, что я прошляпил и не запустил один из важнейших рабочих процессов. Звоню приятелю-совладельцу бизнеса и бодренько так перечисляю ему всё, что срочно надо сделать.

Тот заспанный, в шоке, но тем не менее отвечает по делу: всех кого надо напрячь, обещает напрячь, всё решить в самое ближайшее время и отчётность прислать мне прямо на дом, с курьером. «Окей» — с облегчением отвечаю я, даю отбой и отрубаюсь обратно.

Через пару часов меня будит домофон. Курьер, доставка.

— Я сплю, блин, какая такая доставка?! Я ничего не заказывал…

Сверяем адрес, фамилию, всё верно, мне доставка. Странно, ну ладно, запускаю курьера, поднимается он и вручает мне… пиццу и 4 банки пива! И надпись такая на коробке пиццы маркером красуется:

«Тимофей, сегодня воскресенье!»

Хороший я работник, да. Спасибо, дружище!