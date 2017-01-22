﻿﻿ Тимофей, сегодня воскресенье!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тимофей, сегодня воскресенье!

23.01.2017 14:58 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Тимофей, сегодня воскресенье!

Мутили мы с приятелем своё дело. На начальном этапе поднятия бизнеса все сто процентов умственных ресурсов, само собой, направлены на решение рабочих задач: не до сна, не до отдыха. И тем не менее, раз вечером оттянулся я с друзьями. «Расслабился», пришёл домой, завалился спать.

Просыпаюсь под утро, в голове чёткое понимание того, что я прошляпил и не запустил один из важнейших рабочих процессов. Звоню приятелю-совладельцу бизнеса и бодренько так перечисляю ему всё, что срочно надо сделать.

Тот заспанный, в шоке, но тем не менее отвечает по делу: всех кого надо напрячь, обещает напрячь, всё решить в самое ближайшее время и отчётность прислать мне прямо на дом, с курьером. «Окей» — с облегчением отвечаю я, даю отбой и отрубаюсь обратно.

Через пару часов меня будит домофон. Курьер, доставка.

— Я сплю, блин, какая такая доставка?! Я ничего не заказывал…

Сверяем адрес, фамилию, всё верно, мне доставка. Странно, ну ладно, запускаю курьера, поднимается он и вручает мне… пиццу и 4 банки пива! И надпись такая на коробке пиццы маркером красуется:

«Тимофей, сегодня воскресенье!»

Хороший я работник, да. Спасибо, дружище!

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фактрум рассказывает смешную историю, актуальную для всех начинающих предпринимателей, стартаперов и т. п.

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика