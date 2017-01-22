﻿ Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

23.01.2017 14:54 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Ютуб-канал стройняшки Джен смотрит более ста пятидесяти тысяч человек, и она неплохо зарабатывает на нём. Ничего удивительного: ролики Дженнифер показывают людям, особенно неуверенным в себе её ровесницам, что стать потрясающей можно буквально в любом возрасте!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!
Источник фотографий: Dailymail.co.uk

Фактрум публикует фото Дженнифер, чтобы вы сами смогли в этом убедиться. Да и просто посмотреть на роскошную красотку всегда приятно!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

«Быть пятидесятилетней? Пока что это просто отлично! Я несусь вперёд на всех парусах, достигаю своих целей и мне попросту некогда копаться в морщинах!»

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

«Силовые тренировки — это то, что делает моё тело таким стройным и сильным. Я просто стараюсь выложиться по полной, показать максимум того, на что способна, а уж о красоте и грации тело позаботится само!»

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Четыре года занятий по кроссфиту совершенно преобразили Дженнифер и позволили ей, наконец, распрощаться со своим кризисом среднего возраста. Теперь она уверена в себе и своём теле на все 150%!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

Этой 50-летней фермерше завидуют 20-летние красотки!

 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знакомьтесь, Дженнифер Кинг — шикарная женщина и ходячая мотивация! Её сильное тело позволяет ей проделывать невероятные вещи: ворочать огромные шины, играючи,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Десятка замечательных анекдотов, созданных для вашей улыбки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика