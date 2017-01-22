Ютуб-канал стройняшки Джен смотрит более ста пятидесяти тысяч человек, и она неплохо зарабатывает на нём. Ничего удивительного: ролики Дженнифер показывают людям, особенно неуверенным в себе её ровесницам, что стать потрясающей можно буквально в любом возрасте!

Фактрум публикует фото Дженнифер, чтобы вы сами смогли в этом убедиться. Да и просто посмотреть на роскошную красотку всегда приятно!





«Быть пятидесятилетней? Пока что это просто отлично! Я несусь вперёд на всех парусах, достигаю своих целей и мне попросту некогда копаться в морщинах!»





«Силовые тренировки — это то, что делает моё тело таким стройным и сильным. Я просто стараюсь выложиться по полной, показать максимум того, на что способна, а уж о красоте и грации тело позаботится само!»





Четыре года занятий по кроссфиту совершенно преобразили Дженнифер и позволили ей, наконец, распрощаться со своим кризисом среднего возраста. Теперь она уверена в себе и своём теле на все 150%!































