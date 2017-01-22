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12 классных анекдотов, дарящих хорошее настроение
23.01.2017 15:10 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам ещё один повод для радости — дюжину свежих и уморительных анекдотов!
— Я знаю, почему у тебя беспроводные наушники.
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Порой, чтобы развеселиться, достаточно какой-нибудь забавной мелочи. Например, солнца, выглянувшего из-за туч, или любимой песни, внезапно заигравшей на радио.
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