Хотите знать, являетесь ли вы интровертом? Прежде всего, интроверты обожают проводить время в одиночестве, поскольку для них это очень комфортно, и на самом деле ничего в этом нет ужасного. Минусом же интровертов является то, что многие люди думают (кстати, ошибочно), что они застенчивы и даже нелюдимы, хотя это совершенно не так. Интроверты абсолютно социальны и общительны, просто уединение они любят больше, чем компании. Какие же признаки характеризуют такой тип личности?





1. Вы домосед

Интроверт предпочитает оставаться дома, а не тусоваться с друзьями. Он избегает вечеринок и шумного времяпровождения. Почти каждый интроверт является типичным домоседом, и его весьма трудно вытащить в общественные места. Для него чтение книги или просмотр фильмов гораздо интереснее, чем выход на люди.

2. Вы любите тишину

Если вы любите и наслаждайтесь тишиной, то это ещё один признак интровертности. Вообще-то тишину могут любить и интроверты, и экстраверты, но у интровертов к ней особенное отношение. Тишина и спокойствие наполняют их энергией, повышают настроение и делают интровертов счастливыми и умиротворёнными.

3. Социальные события являются источником стресса

Для интровертов социальные события являются источником стресса и дискомфорта. Конечно, они могут играть роль общительного и разговорчивого человека среди малознакомых людей, но это не приносит им никакого удовольствия. Мало того, они под любым предлогом стараются исчезнуть с такого мероприятия и чувствуют облегчение, когда всё позади, и они снова могут вернуться в свой маленький мир.

4. Вечеринка-сюрприз совсем не в вашем вкусе

Такая вечеринка для интровертов сродни концу света. Они не любят быть центром внимания и ненавидят всю суету вокруг них. Конечно, они ценят такой жест внимания, но это развлечение совсем им не по вкусу. Они бы предпочли тихий и скромный праздник с несколькими близкими друзьями или семьей. Интроверты не любят спонтанные поездки, незапланированные встречи и свидания, а также людные мероприятия.

5. Вам нужно время для восстановления после общественного мероприятия

В то время как людные мероприятия заряжают энергией экстравертов, то интровертов они опустошают. Если вам нужно время восстановиться после такого события, побыть в уединении и упорядочить свои мысли, то вы типичный интроверт.

6. Вы предпочитаете общаться с людьми один на один

Интроверт всегда предпочитает общаться с людьми один на один и всеми силами старается избежать группы людей. Они чувствуют себя комфортно, когда общаются с одним человеком, максимум двумя. А вот большая компания вполне может выбить интроверта из колеи.

7. У вас мало друзей

Каждому человеку нужны друзья, и интроверт не является исключением, хотя он больше внимания обращает на качество своих друзей, а не на их количество. Интроверты мудро и избирательно подходят к выбору своих друзей, и когда они находят их, то и сами становятся очень преданными и надёжными друзьями.

Текст: Марина Павлова| Flytothesky.ru