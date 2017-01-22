4 «раковых» симптома





Рано или поздно вы ловите себя на мысли, что судорожно пересчитываете на пальцах моменты последней близости, анализируете каждое слово, небрежно брошенное партнером в свой адрес, пытаетесь уловить подтекст недавней громкой сцены… а все потому, что брак трещит по швам, симптомы налицо! Редкий секс по праздникам, все меньше времени наедине друг с другом, все больше поводов для конфликтов и обоюдной ненависти. Что же пошло не так?

Ссоры учащаются, супруги отдаляются…

На самом деле представление, будто наличие конфликта в отношениях – и есть корень всех зол, ошибочно. Бурные разборки и выяснения не обходят даже самые любящие пары, все дело в конечном исходе таких драматических сцен. Например, если партнеры затеяли ругань, но пришли к решению, их отношения только укрепятся, лишняя энергия выплеснется, будет задан новый виток. А вот если ссора не приведет обоих к продуктивному исходу, ни бурный секс, ни снятое напряжение не заштопает дыр во взаимопонимании, проблема так и останется опасной «раковой опухолью».

Страсть или душевная близость?

Многие пары пугаются, когда впервые осознают, что их давно уже не связывает то сильное чувство притяжения и страсти, которое вскружило голову в самом начале отношений. Однако психологи заверяют, отнюдь не отсутствие страсти является причиной разрывов. Исчезновение былого уровня близости, утрата душевной теплоты в отношениях, падение доверия и уважения к партнеру – вот главные и опасные симптомы скорого разрыва, которых стоит всячески избегать.

Все реже вместе, все чаще врозь…

Когда оба отдаляются друг от друга и все меньше времени уделяют отношениям – это не смертельно. Плохой исход поджидает те пары, в которых любимые забывают о собственной личности и целях в жизни, жертвуя собой во имя отношений. Так, если партнеры нивелировали собственное «я» в угоду «мы», забыли о юношеских мечтах ради интересов своей половины, отказались от личного времени, только бы быть «вместе навсегда», — вот это уже опасная тенденция, которая грозит неминуемым взрывом. Зрелые отношения предполагают наличие каких-то границ и сохранение своего «я».

Отсутствие секса в отношениях

В обществе популярна идея, в соответствии с которой частота сексуальных утех партнеров пропорциональна их удовлетворенности отношениями. А значит, чем секса больше, тем семья гармоничнее. Однако современный ритм жизни вынуждает признать: не всегда двум любящим друг друга людям удается доказать свои чувства большим количеством сексуальных сношений. Высокий ритм жизни, изматывающая работа, загруженность бытовыми проблемами, наличие детей – все эти факторы могут отрицательно сказаться на интимной жизни пары, но не на их чувствах друг к другу. Опасно не отсутствие секса само по себе (которое может проходить по обоюдному согласию), но отсутствие желания у одного из партнеров в ущерб желаниям другого. Именно тогда и стоит бить в колокол.

А вот реальные 4 признака, которых стоит опасаться в отношениях.

• Постоянная жесткая критика, которая подтачивает самооценку партнера и негативно сказывается на его самоощущении рядом с вами. Лучше всего оставить свои попытки изменить любимого человека и сконцентрироваться на позитивных качествах и сторонах вашей пары.

• Неуважение к партнеру, которое выражается через саркастические замечания и грубые высказывания в адрес вашей половины. Лучше всего попытаться принять личность любимого со всеми его изъянами, вспомнив, что вы тоже далеко не идеальны.

• Агрессивные выпады в сторону своего партнера, когда во всех бедах вы пытаетесь обвинить половину, вымещая свою злобу и забывая, что вы в равной степени несете ответственность за ваши отношения.

• Уход в себя как желание отгородиться от всех бед, трудностей и непонимания в паре, с последующей невозможностью до вас достучаться. Такая отстраненность не ведет ни к чему хорошему, так как проблема остается нерешенной, грузом упав на плечи партнера.

Помните, даже если ваш брак окончательно трещит по швам, все можно изменить, стоит только отказаться от привычки паниковать, обвинять или уходить в себя. Ключ к восстановлению чувств – в обоюдном желании начать сначала. Вот прямо сейчас.

Текст: Flytothesky.ru