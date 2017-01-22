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Почему одни бранятся и тешатся, а другие расстаются
23.01.2017 15:33 — Калейдоскоп | Flytothesky
4 «раковых» симптома
Рано или поздно вы ловите себя на мысли, что судорожно пересчитываете на пальцах моменты последней близости, анализируете каждое слово, небрежно брошенное партнером в свой адрес, пытаетесь уловить подтекст недавней громкой сцены… а все потому, что брак трещит по швам, симптомы налицо! Редкий секс по праздникам, все меньше времени наедине друг с другом, все больше поводов для конфликтов и обоюдной ненависти. Что же пошло не так?
Ссоры учащаются, супруги отдаляются…
На самом деле представление, будто наличие конфликта в отношениях – и есть корень всех зол, ошибочно. Бурные разборки и выяснения не обходят даже самые любящие пары, все дело в конечном исходе таких драматических сцен. Например, если партнеры затеяли ругань, но пришли к решению, их отношения только укрепятся, лишняя энергия выплеснется, будет задан новый виток. А вот если ссора не приведет обоих к продуктивному исходу, ни бурный секс, ни снятое напряжение не заштопает дыр во взаимопонимании, проблема так и останется опасной «раковой опухолью».
Страсть или душевная близость?
Многие пары пугаются, когда впервые осознают, что их давно уже не связывает то сильное чувство притяжения и страсти, которое вскружило голову в самом начале отношений. Однако психологи заверяют, отнюдь не отсутствие страсти является причиной разрывов. Исчезновение былого уровня близости, утрата душевной теплоты в отношениях, падение доверия и уважения к партнеру – вот главные и опасные симптомы скорого разрыва, которых стоит всячески избегать.
Все реже вместе, все чаще врозь…
Когда оба отдаляются друг от друга и все меньше времени уделяют отношениям – это не смертельно. Плохой исход поджидает те пары, в которых любимые забывают о собственной личности и целях в жизни, жертвуя собой во имя отношений. Так, если партнеры нивелировали собственное «я» в угоду «мы», забыли о юношеских мечтах ради интересов своей половины, отказались от личного времени, только бы быть «вместе навсегда», — вот это уже опасная тенденция, которая грозит неминуемым взрывом. Зрелые отношения предполагают наличие каких-то границ и сохранение своего «я».
Отсутствие секса в отношениях
В обществе популярна идея, в соответствии с которой частота сексуальных утех партнеров пропорциональна их удовлетворенности отношениями. А значит, чем секса больше, тем семья гармоничнее. Однако современный ритм жизни вынуждает признать: не всегда двум любящим друг друга людям удается доказать свои чувства большим количеством сексуальных сношений. Высокий ритм жизни, изматывающая работа, загруженность бытовыми проблемами, наличие детей – все эти факторы могут отрицательно сказаться на интимной жизни пары, но не на их чувствах друг к другу. Опасно не отсутствие секса само по себе (которое может проходить по обоюдному согласию), но отсутствие желания у одного из партнеров в ущерб желаниям другого. Именно тогда и стоит бить в колокол.
А вот реальные 4 признака, которых стоит опасаться в отношениях.
• Постоянная жесткая критика, которая подтачивает самооценку партнера и негативно сказывается на его самоощущении рядом с вами. Лучше всего оставить свои попытки изменить любимого человека и сконцентрироваться на позитивных качествах и сторонах вашей пары.
Помните, даже если ваш брак окончательно трещит по швам, все можно изменить, стоит только отказаться от привычки паниковать, обвинять или уходить в себя. Ключ к восстановлению чувств – в обоюдном желании начать сначала. Вот прямо сейчас.
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4 «раковых» симптома Рано или поздно вы ловите себя на мысли, что судорожно пересчитываете на пальцах моменты последней близости, анализируете каждое слово,...
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