Буддизм является религией для более чем 300 миллионов человек и имеет последователей на всех континентах. Однако это не только религия, но и философия, и образ жизни, поскольку объясняет цель жизни, несправедливость и неравенство в мире, предлагая практический кодекс, который способствует обретению счастья.





Никогда не сдаваться! Буддийские монахи советуют никогда не отказываться от задуманного, пока не попробуешь раза три, а то и четыре. Необходимо найти несколько подходов к решению проблемы и попробовать их все. Как правило, самые лучшие шансы добиться успеха теряются при отказе от очередной попытки. Как это ни странно, упрямство является качеством успешных людей.

Терпение есть добродетель! Чтобы вести здоровый образ жизни, важно направить свою энергию на позитив. Терпение имеет основополагающее значение для успеха, уже лишь только потому, что ожидания должны быть вознаграждены. С терпением можно преодолеть любые препятствия! Это имеет и прямое отношение к здоровью: люди, которым не хватает терпения, как правило злятся и расстраиваются, что влияет негативно на физическое состояние и здоровье.

Отложить свое эго! Буддисты говорят, что если не подкармливать свое эго, легче принять и использовать полученные результаты. Нужно перестать сравнивать себя с другими, отказаться от желания получить превосходство. Каждый человек уникален и у каждого есть свое предназначение на земле. Чаще всего проблемы возникают только в голове, не существуя в реальности. Страхи, тревоги, нерешительность являются главными препятствиями, которые разделяют человека от счастливой жизни. Отделившись от них, человек будет чувствовать себя намного лучше.

Счастье приходит как извне, так и изнутри! Разум может быть лучшим другом и злейшим врагом. Изгнание негативных мыслей станет первым шагом к счастью. Но этого недостаточно! Необходимо заполнить ум позитивными мыслями и видеть хорошее даже в плохом.

Быть нежным и гибким! “Хлопок – внутри, сталь — снаружи” – говорит старая пословица даос. Это значит: быть нежным, но не слабым. Кротость свойственна только сильным людям, которые могут приспособиться под различные характеры и понять потребности всех людей.

Текст: Flytothesky.ru