Как часто люди произносят слова, совершенно не задумываясь об их смысле и значении! Слова придают форму нашим мыслям и способны вызывать сопутствующие эмоции. Мысли и эмоции оказывают влияние на наши действия.





Как часто вам доводится употреблять следующие слова и выражения?

«Никогда». «Я никогда не буду успешным!»

Говоря так, вы сами настраиваете себя на провал. Эта фраза-аффирмация со знаком минус. Лучше сказать так: «Сейчас мне не повезло, зато когда-нибудь повезет обязательно!»

«Невозможно»

Наши возможности ограничены лишь рамками собственного восприятия. Не говорите «это невозможно». Все возможно, если к желанию приложить усилия, терпение и время.

«Нет выбора»

Выбор у человека всегда есть, как минимум из двух. Не говорите «у меня нет выбора, мне приходится работать, а не развлекаться». Выбор есть, вы можете взять выходной или оставить скучную работу и пойти развлечься. Но вы сами принимаете решение: работать вам сейчас или отдыхать. Скажите лучше так: «сейчас я выбираю работу, а потом буду получать заслуженное развлечение».

«Должен»

Слово «должен» образовано от слова «долг» и не несет в себе ничего позитивного. Допустим, вместо фразы «Я должен написать отчет», скажите «Я хочу поскорее написать отчет». Разница очень большая.

Начните с работы над словами, и жизнь заиграет новыми красками!

Текст: Flytothesky.ru