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Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!
23.01.2017 16:56 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум спешит поделиться с читателями этими фотографиями, призванными дать понять человечеству, что нужно уважать память погибших, а не делать из этого развлечение.
Мемориал жертвам Холокоста находится в самом центре Берлина. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память невинных жертв нацистов
2700 серых плит, установленных на территории мемориала, символизируют надгробия тех 6 миллионов евреев, что были замучены в лагерях и захоронены в братских могилах
Но некоторые люди в поисках наиболее удачного ракурса залезают на эти плиты и принимаются позировать. По мнению создателя фотопроекта Шахака Шапира, это является вопиющим неуважением
Шахак собрал более десяти тысяч фотографий, размещенных в социальных сетях, где посетители мемориала занимаются йогой, прыгают на скейтборде или сидят со счастливым выражением лица
Сатирик объединил эти фотографии с настоящими снимками жертв Холокоста. Получившиеся кадры пробирают до глубины души!
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Израильский художник и сатирик Шахак Шапира создал уникальный фотопроект «Yolocaust», показывающий, что не стоит использовать мемориалы в качестве арт-объекта....
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