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Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

23.01.2017 16:56 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум спешит поделиться с читателями этими фотографиями, призванными дать понять человечеству, что нужно уважать память погибших, а не делать из этого развлечение.

Мемориал жертвам Холокоста находится в самом центре Берлина. Ежедневно сюда приходят сотни людей, чтобы почтить память невинных жертв нацистов

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!
Все фотографии в посте: © Yolocaust.de

2700 серых плит, установленных на территории мемориала, символизируют надгробия тех 6 миллионов евреев, что были замучены в лагерях и захоронены в братских могилах

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Но некоторые люди в поисках наиболее удачного ракурса залезают на эти плиты и принимаются позировать. По мнению создателя фотопроекта Шахака Шапира, это является вопиющим неуважением

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Шахак собрал более десяти тысяч фотографий, размещенных в социальных сетях, где посетители мемориала занимаются йогой, прыгают на скейтборде или сидят со счастливым выражением лица

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Сатирик объединил эти фотографии с настоящими снимками жертв Холокоста. Получившиеся кадры пробирают до глубины души!

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

Эти люди буквально издеваются над жертвами Холокоста своими крайне неуместными селфи!

 
 
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Израильский художник и сатирик Шахак Шапира создал уникальный фотопроект «Yolocaust», показывающий, что не стоит использовать мемориалы в качестве арт-объекта....

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