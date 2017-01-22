14 февраля в воздухе витает запах роз, духов, тортов и ненависти. С каждым годом количество людей, ненавидящих День святого Валентина, растет. Как же можно не любить этот романтический праздник, а самое главное, за что его не любить? Ведь это день любви, страсти, тайных признаний, внимания и заботы.





1. Попробуй попасть……

Странный заголовок, не правда ли? Нет, речь не идет о стреле амура и выстреле в сердце! Попробуй попасть… на прием к парикмахеру, косметологу, в салон маникюра и педикюра, к мастеру эпиляции, кино или ресторан.

В День святого Валентина все женщины на планете решают стать непревзойденными и пробиться к хорошим специалистам на прием просто нереально. Свободный столик в хорошем ресторане также нелегко забронировать. Билеты в кино раскуплены за неделю. Праздник обещает быть веселым!

2. Радоваться за всех и улыбаться всем

В этот день нелегко спрятаться от людей. Обязательно найдется пара десятков «подруг», которые начнут с придыханием рассказывать в подробностях план действий на 14 февраля. Следом поступит вполне логичный вопрос, а как будешь отмечать День святого Валентина ты? Мало кого волнует, что у тебя нет парня или вы с ним вчера расстались, а может, ты ненавидишь этот день и не хочешь даже говорить на эту тему. «Подруге» надо знать, что ее День святого Валентина лучше, чем твой, поэтому весь день приходится улыбаться наигранно «влюбленным» и «окрыленным» и делать вид, что рад слышать их истории.

3. Самый тяжелый день – 15 февраля

Нет ничего ужаснее дня после праздника. Это не Новый год, когда ты с радостью ешь прошлогодний салат Оливье и торт Наполеон. 15 февраля опасен эмоциональными атаками знакомых и подруг. Социальные сети кричат о подаренных букетах, идет активный постинг отчета на тему «Как я провел День святого Валентина». Весь мир кричит о подарках, о последствиях дня, о «супергероях», которые дарят машины, телефоны, кольца, просят выйти замуж.

4. Цена вопроса

День святого Валентина – коммерческий праздник. Вам готовы продать открытку из Китая по цене золотого слитка. Вам пытаются внушить, что подушка с надписью «Я тебя люблю» — это то, что нужно вашему партнеру, а следовательно, вам нужно заплатить за нее немалые деньги. Цена настолько не соответствует качеству товара, что надпись можно было бы заменить на «Я осёл». Вам нужно платить в этот день за все. Вашу любовь оценивают в цветочном магазине, ресторане, магазине с подарками, магазине одежды, в турагентстве, парке развлечений. За день до праздника продавцы судорожно перепечатывают ценники. Скрип принтера не доходит до ушей влюбленных. А вот для ненавидящих День святого Валентина этот звук сродни скрипа мела по школьной доске.

5. Неоправданные ожидания

Женщины знают себе цену. Если она дарит дорогие духи, то взамен никак не ожидает получить пластиковую статуэтку зайца. Возникает желание разбить эту «дорогую» вещицу об голову своему «любимому», забрать духи и распрощаться со святым Валентином навсегда. Женщины хотят быть счастливыми и иногда отказываются признаться себе, что в их отношениях любви нет. И купить это чувство на 14 февраля невозможно.

Для настоящей любви мало одного дня в году. Существует много причин, как любить, так и ненавидеть День святого Валентина. Важно – оставаться искренними перед собой и своим партнером.

Текст: Flytothesky.ru