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Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?
23.01.2017 18:43 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю «остановить мгновение» и вглядеться в эти рисунки, впервые опубликованные в 1880-м году. Были ли наши предки более наблюдательными, чем мы? Вы можете проверить это прямо сейчас!
Это собака, но где же спрятался хозяин?
Здесь мы видим верблюда. Найдите на рисунке человека!
А на этом рисунке — не только врач, но и его пациенты! Видите их?
Странный кролик, на которого можно посмотреть под разными углами
Скрытое лицо
Здесь прячется что-то прекрасное
Где моя любовь?
А это самое сложное задание. Здесь спрятана дюжина лиц. Найдёте?
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Наблюдательность — весьма полезное качество, но с годами мы становимся всё менее внимательными к окружающему миру. Да и времени всё меньше, чтобы остановиться...
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