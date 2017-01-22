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Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

23.01.2017 18:43 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю «остановить мгновение» и вглядеться в эти рисунки, впервые опубликованные в 1880-м году. Были ли наши предки более наблюдательными, чем мы? Вы можете проверить это прямо сейчас!

Это собака, но где же спрятался хозяин?

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Ответ

Здесь мы видим верблюда. Найдите на рисунке человека!

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Ответ

А на этом рисунке — не только врач, но и его пациенты! Видите их?

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Ответ

Странный кролик, на которого можно посмотреть под разными углами

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Ответ

Скрытое лицо

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Здесь прячется что-то прекрасное

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

Где моя любовь?

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

А это самое сложное задание. Здесь спрятана дюжина лиц. Найдёте?

Получится ли у вас отыскать лицо в этой загадке из журнала 1880 года?

 
 
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