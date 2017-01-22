Фактрум предлагает читателю «остановить мгновение» и вглядеться в эти рисунки, впервые опубликованные в 1880-м году. Были ли наши предки более наблюдательными, чем мы? Вы можете проверить это прямо сейчас!

Это собака, но где же спрятался хозяин?

Ответ

Здесь мы видим верблюда. Найдите на рисунке человека!





Ответ

А на этом рисунке — не только врач, но и его пациенты! Видите их?

Ответ

Странный кролик, на которого можно посмотреть под разными углами

Ответ

Скрытое лицо





Здесь прячется что-то прекрасное





Где моя любовь?





А это самое сложное задание. Здесь спрятана дюжина лиц. Найдёте?



