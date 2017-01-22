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Фотограф случайно сошёл с маршрута и сделал редчайшие снимки затерянной цивилизации!
23.01.2017 18:59 — Калейдоскоп | Фактрум
Эксперты утверждают, что фотограф сделал первую «фотосессию» аборигенов, о которых мир впервые услышал в 2008-м году. Неизвестное племя настроено очень агрессивно по отношению к чужакам, один из его представителей даже метнул копьё в сторону вертолёта. Предполагается, что племя ведёт кочевой образ жизни, но из-за недружелюбности аборигенов мы всё ещё очень мало знаем о них (как и о они о нас).
Фактрум показывает, что удалось снять Рикардо.
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Гроза заставила бразильского фотографа Рикардо Сакерта отклониться от маршрута во время полёта на вертолёте над амазонскими джунглями неподалёку от границы...
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