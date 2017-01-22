Эксперты утверждают, что фотограф сделал первую «фотосессию» аборигенов, о которых мир впервые услышал в 2008-м году. Неизвестное племя настроено очень агрессивно по отношению к чужакам, один из его представителей даже метнул копьё в сторону вертолёта. Предполагается, что племя ведёт кочевой образ жизни, но из-за недружелюбности аборигенов мы всё ещё очень мало знаем о них (как и о они о нас).

Фактрум показывает, что удалось снять Рикардо.







































