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Занимательная головоломка про украденное яйцо с сюрпризом

23.01.2017 19:06 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю ощутить себя в роли детектива, пытающегося разгадать загадку о таинственной пропаже драгоценностей.

Занимательная головоломка про украденное яйцо с сюрпризом

Однажды детектив встречал Пасху у своих друзей Смитов. Они все прекрасно проводили время, как вдруг хозяин дома обнаружил, что пропало одно из яиц. И потеря была бы не так страшна — подумаешь, яйцо — если бы оно было простым.

Мистер Смит специально сделал яйцо из папье-маше, внутрь которого было спрятано кольцо с бриллиантом, предназначенное для его жены Лоры. Он невероятно расстроился, поэтому к поиску пропажи и подключился наш детектив. Он начал спрашивать всех домочадцев, не видели ли они яйцо.

— О, нет, не видел. Я весь вечер провел на веранде. Но оттуда я видел, как малыш Тимми углядел яйцо, спрятанное на шкафу, залез на стул, схватил его и был таков. Он выбежал в сад, и я бросился за ним, но не догнал. Вот, я нашёл только оболочку от этого яйца под кустами. — сказал брат Лоры Джон.

Детектив решил узнать у мальчика, правда ли то, что говорит его дядя. Но мальчик был оскорблен этими обвинениями и повторял, что не брал никакого яйца и уж тем более не ломал его, чтобы достать кольцо.

Тогда детектив взял похожее куриное яйцо со стола и положил на шкаф. После этого он обернулся ко всей семье Смитов и сказал:

— Мальчик прав, он не брал яйцо с кольцом. Спросите-ка лучше об этом инциденте у Джона, теперь мне понятно, что он солгал!

Так каким же образом детективу удалось докопаться до правды?

Ответ

Занимательная головоломка про украденное яйцо с сюрпризом

Малыш Тимми никак не мог увидеть яйца на шкафу, стоя на полу, ему просто не хватило роста. А вот дядя Джон мог, следовательно, это он похитил яйцо с кольцом.

Занимательная головоломка про украденное яйцо с сюрпризом

 
 
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