Фактрум предлагает читателю ощутить себя в роли детектива, пытающегося разгадать загадку о таинственной пропаже драгоценностей.





Однажды детектив встречал Пасху у своих друзей Смитов. Они все прекрасно проводили время, как вдруг хозяин дома обнаружил, что пропало одно из яиц. И потеря была бы не так страшна — подумаешь, яйцо — если бы оно было простым.

Мистер Смит специально сделал яйцо из папье-маше, внутрь которого было спрятано кольцо с бриллиантом, предназначенное для его жены Лоры. Он невероятно расстроился, поэтому к поиску пропажи и подключился наш детектив. Он начал спрашивать всех домочадцев, не видели ли они яйцо.

— О, нет, не видел. Я весь вечер провел на веранде. Но оттуда я видел, как малыш Тимми углядел яйцо, спрятанное на шкафу, залез на стул, схватил его и был таков. Он выбежал в сад, и я бросился за ним, но не догнал. Вот, я нашёл только оболочку от этого яйца под кустами. — сказал брат Лоры Джон.

Детектив решил узнать у мальчика, правда ли то, что говорит его дядя. Но мальчик был оскорблен этими обвинениями и повторял, что не брал никакого яйца и уж тем более не ломал его, чтобы достать кольцо.

Тогда детектив взял похожее куриное яйцо со стола и положил на шкаф. После этого он обернулся ко всей семье Смитов и сказал:

— Мальчик прав, он не брал яйцо с кольцом. Спросите-ка лучше об этом инциденте у Джона, теперь мне понятно, что он солгал!

Так каким же образом детективу удалось докопаться до правды?

Ответ

Малыш Тимми никак не мог увидеть яйца на шкафу, стоя на полу, ему просто не хватило роста. А вот дядя Джон мог, следовательно, это он похитил яйцо с кольцом.



