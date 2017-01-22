Реалии бизнеса таковы, что только 3% начинающих энтузиастов ставят свое дело на поток, еще меньше из этой выборки добиваются действительно серьезных успехов. Почему так происходит? На пути к большим достижениям лежат не менее большие трудности, которые становятся серьезным испытанием для желторотых новичков, желающих быстрых денег. Путь к успеху тернист, голого энтузиазма пополам с привычкой сидеть на ленивой заднице недостаточно. Прежде чем открывать свое дело, молодой бизнесмен должен усвоить несколько важных уроков.





Урок 1. Время не ждет, одним планированием сыт не будешь

Преобладающая ошибка новичков – постоянное планирование вместо реальных действий. Пока горе-предприниматель не торопится с реализацией мечты, вкладывая всю энергию на создание идеальной бизнес-стратегии, конкуренты не дремлют и обходят его на добрую сотню ступенек. Помните, невозможно предугадать все риски и повороты судьбы, учесть форс-мажорные обстоятельства без опыта работы в этом направлении. Чем обкладывать себя подушками безопасности, начните двигаться вперед: ошибки можно исправить, ресурсы отыскать по ходу, а вот время уже не вернуть.

Урок 2. Не стоит сразу ждать золотых гор

Естественно, бизнесмен должен культивировать в себе позитивный настрой и дерзкое мышление, без этого не пробиться. Однако важно понимать, наши мечты не реализуются одним взмахом волшебной палочки, придется много трудиться. В 5 раз больше, чем мы запланировали. Вера в золотые горы и сейфы с зелеными Франклинами – хорошо, главное, повыше закатать рукава, запастись лапшой быстрого приготовления и приготовиться пахать. Готовы придержать свои «хочу» ради развития дела всей жизни?

Урок 3. Не все инвесторы заслуживают к себе доверия

Очень тяжело отыскать спонсоров, которых действительно заинтересует ваш проект. Гораздо чаще жизнь будет сталкивать с «тренажерами» в виде людей, которым вообще не интересен ваш товар, но которые жаждут прорекламировать себя и свои услуги. Если вы только ступили на этот путь, отсейте ненужных консультантов, не связывайтесь с людьми со скользким прошлым, тщательнее проверяйте информацию обо всех, с кем собираетесь заключать контракты. В будущем это сыграет вам на руку.

Урок 4. Укрепляйте позиции бизнеса через нетворкинг

Пока ваша компания еще не заняла должной ниши на рынке, не брезгуйте рекламировать бренд через сеть друзей. Никакой гениальный маркетинг не сработает лучше и дешевле, чем выстраивание бизнес-отношений через знакомых. Старайтесь общаться с как можно большим количеством людей, участвовать в тематических выставках или конференциях, которые позволят расширить базу клиентов, привлечь внимание инвесторов, отыскать компетентных сотрудников и партнеров. Помните, чем лучше вы себя зарекомендуете в глазах нужных людей, тем выше будет уровень их доверия, тем больше последуют выгодных коммерческих предложений.

Урок 5. Привлекайте в свой штат профессионалов

Лучше получить в сотрудники одного профи с высоким жалованием, чем десять бездарей по низкой цене. Успех компании зависит не только от харизмы ее лидера, но также и от уровня профессионализма специалистов, которые в ней работают. По-настоящему хорошие сотрудники, умные и талантливые мастера своего дела в 10 раз ускорят темпы развития компании, чем унылый балласт дешевой рабочей силы. Урежьте собственную зарплату, но не скупитесь на хороший старт, который так необходим.

Урок 6. Помните, бизнес – это большие американские горки

Когда одна неудача сменяет другую, важно не поддаваться пессимистическому настрою и продолжать идти вперед. Жизнь подобна американским горкам, где спад заменяется подъемом, а за успехом следует большая яма. Таков закон мира: находясь на вершине Олимпа, не забывайте о возможности болезненного падения, продолжайте двигаться вперед и работать над усовершенствованием дела. Новые контракты и успешные договора не вечны, как не вечны и постоянные неудачи. Следуйте потоку жизни, плывите вперед и вовремя ловите гребни волны!

Начиная дело с нуля, не забывайте оглядываться назад, чтобы оценить пройденный путь. Да, впереди немало поворотов и препятствий, однако не стоит забывать о тех достижениях, которые вы уже совершили, о том огромном отрезке пути, который преодолен. Важен не сам конечный результат, но удовольствие от процесса восхождения, от движения с точки А в точку С. Чем больше вас будет мотивировать путь, тем скорее вы добьетесь успеха.

Текст: Flytothesky.ru