Низкой самооценкой страдает большинство людей. Сейчас мало кто способен искренне благодарить себя за успехи и прощать собственные ошибки. К сожалению, без таких умений самооценку вернуть затруднительно, а частые провалы и потеря веры в себя этому отнюдь не способствуют. Как же вырваться из плена низкой самооценки и поднять её?





Самооценка человека оказывает влияние на каждое его действие. Порой бывает тяжело определить, на каком уровне она находится: низком или высоком. Только пообщавшись с человеком, можно получить хоть какое-то представление. Адекватная самооценка сподвигает человека верить в себя и стремиться к цели, несмотря на препятствия. Глаза таких людей горят энтузиазмом, воодушевлением и гордостью.

У человека с низкой самооценкой обычно преобладает негативное мнение о себе, своих возможностях и потенциале. Его уверенность в самом себе подорвана. Если ничего не предпринимать в сторону повышения уровня самооценки, то способности человека так и останутся в зачаточной форме. Существуют разные методы, позволяющие подтянуть самооценку.

Повысить самооценку трудно, это непростая задача: её нужно решать продолжительное время. Но собравшись действовать, придется проявить настойчивость на пути к цели. Не стоит проявлять категоричность по отношению к мыслям о том, что вы все-таки на что-то способны. Начинают обычно с малого, отслеживая свое поведение, реакцию и стереотипы мышления, своевременно их корректируя. Позже можно замахнуться и на большее, приступив к исполнению дел, выполнение которых раньше казалось нереальным.

Сперва нужно убедить себя перестать без конца проводить сравнительный анализ между собой и другими людьми. Каждый раз, когда проводится некая параллельная черта между своими заслугами и чужими, самооценка падает. Ведь внимание обращено на других, а не на себя. Поэтому со временем человек начинает видеть окружающих как тех, кто гораздо красивее, умнее и сильнее его. Личность самого человека отходит на второй план. Продолжая сравнивать себя с другими, его уверенность в собственной ограниченности только увеличивается. В голову вдруг закрадываются сомнения в себе, которые со временем превращаются в постоянных спутников человека. И с каждым днем у сомнений растет право голоса.

Ступив на незаметную для многих дорожку самопринятия, человек должен больше хвалить себя и избегать негативных высказываний в свой адрес. Каждый упрек только подпитывает заниженную самооценку, ускоряя её падение. Взяв за привычку отфильтровывать негативные мысли от положительных, можно вскоре заметить, что недобрых высказываний в свой адрес на самом деле очень много. Как правило, они затрагивают различные сферы жизни и наносят обиду каким-то сторонам человеческой личности. Вместо критиканства нужно заняться поощрением себя. Конечно, важно не перегибать палку, однако немного искренней похвалы самого себя поможет изменить ситуацию в лучшую сторону.

Когда у человека низкая самооценка, принимать комплименты бывает тяжело. Отрицать похвалу и отказываться от признания своих успехов – привычное дело. Человек подсознательно уверен в том, что недостоин одобрения. Чтобы повлиять на эту негативную установку, необходимо научиться с достоинством принимать комплименты от других людей и благодарить за них. Пусть это и кажется простым для выполнения приемом, однако при попытке принять комплимент человек зачастую сталкивается с внутренним сопротивлением, на чью-то похвалу уже заготовлен контраргумент. Но опускать руки нельзя. Каждый человек в силах рассмотреть свои положительные качества и достоинства, поблагодарить других людей за то, что они хорошо их оценили.

Настрой – важный фактор для повышения самооценки. Оптимистичные мысли только помогают делу, а пессимизм разрушает все попытки что-то изменить, делает их тщетными. Окружая себя информационным негативом, получаемым из различных источников, человек будет склонен к саркастической оценке себя, а не к самоуважению и любви. Если окрашивать свое мировоззрение в серые тона, можно затруднить движение к положительному исходу. Важно обращать внимание на мотивационные книги, посещать разнообразные семинары.

Есть отличный прием для поднятия самооценки – использование аффирмаций. Вместо того чтобы самобичеваться, нужно сказать себе что-то положительное. К примеру, отбросив критику, проговорить: «Я понимаю и принимаю себя, я люблю все свои черты и качества». Можно использовать любое положительное высказывание о себе, которое облегчит самочувствие и смягчит самокритичный разум. Вначале такие фразы могут отозваться внутри недоверием, но нужно постараться их правильно прочувствовать.

Если захотелось провести над собой более тщательную работу, можно взять обыкновенный блокнот и начать описывать в нем свой путь к повышению самооценки. Нужно зафиксировать свои положительные черты и качества, а также достижения и собственную похвалу за них. Может, сперва список получится небольшим, но постепенно он будет наполняться. Все начинается с малого.

Текст: Flytothesky.ru