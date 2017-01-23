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Новый тренд: волосы, светящиеся в темноте
23.01.2017 23:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
В последнее время возникает масса новых модных трендов в плане цвета волос: галактическая окраска, радужная окраска, пиксельная окраска и даже седина и цвет «а-ля» диснеевская Русалочка. Трудно за всем этим разнообразием уследить и тем более угнаться. Сегодняшний новый хит – это волосы, светящиеся в темноте.
Идея светящихся волос возникла у знаменитого парикмахера-стилиста по имени
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В последнее время возникает масса новых модных трендов в плане цвета волос: галактическая окраска, радужная окраска, пиксельная окраска и даже седина и цвет «а-ля»...
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