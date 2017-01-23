Когда вы вступаете в четвёртый десяток лет, то начинаете осознавать, что пришло время упорядочения и урегулирования своей жизни, поскольку за плечами бурное десятилетие до 30 лет, характеризующееся отсутствием боязни рисков и поисками себя. Многие люди старше 30 теперь больше заняты воспитанием детей и подъемом по карьерной лестнице. Те, кто уже прошел через это десятилетие 30-40, могут сказать, что их обязанности накапливались в ущерб отношениям, а также игнорировались возможности, которые уже никогда не повторятся. Каковы же самые непоправимые ошибки, которые люди обычно совершают после 30, и какие уроки можно из них вынести? Вот наиболее распространенные из них.





1. Люди отказываются от своих устремлений и, возможно, призвания

Когда вам нет тридцати, вы часто готовы довольствоваться работой, которая не вызывает особого энтузиазма, но прежде, чем вы это поймёте, такая работа превращается в устойчивую карьеру. После тридцати бросать карьеру становится страшно, и люди становятся просто зависимым от заработной платы, в том смысле, что работа для них становится источником стабильного дохода и удовлетворения карьерных амбиций. Даже если вы когда-нибудь хотели начать свой бизнес или заниматься параллельными проектами, теперь это будет только сложнее, так как ваши обязанности существенно возросли.

2. Люди ставят свою карьеру превыше семьи и друзей

Нужно не просто работать на износ. Нужно делать что-то, что будет приятным воспоминанием. Чем старше вы становитесь, тем труднее выстроить значимые содержательные отношения. Берегите и цените родных и близких, пока вы молоды.

3. Люди пренебрегают своим здоровьем

Погоня за карьерой зачастую связана с пренебрежением к своему здоровью, хотя именно с возрастом приходит понимание, что именно здоровье является основным приоритетом. В противном случае после 30 лет нагрянет быстрая утомляемость и, как следствие, снижение производительности. Заботьтесь о своём физическом состоянии смолоду.

4. Люди упускают шанс иметь детей

После 30 лет, когда карьера развивается ошеломительными темпами, а впереди маячит ещё больший успех, люди делают выбор именно в пользу карьерного роста. Те, которые успели запрыгнуть в последний вагон и родить детей до сорока и после сорока лет, с уверенностью говорят о том, что не стоит это откладывать, поскольку никто и никогда в любом возрасте не бывает полностью готовым к этому событию. И если вы действительно хотите детей, то лучше сделать это до того, как станет слишком поздно.

5. Люди уделяют мало времени своим стареющим родителям

С возрастом мы начинаем жалеть о том, как мало общались со своими родителями. Пока мы молоды, такие мысли практически никогда не закрадываются в наши головы. Родители стареют точно так же, как и вы. Не воспринимайте их, как нечто должное и непреходящее в вашей жизни. Иногда может стать слишком поздно.

6. Люди не создают финансовую основу для своего будущего

После 30 лет мы ещё не задумываемся о будущем и отчасти безрассудно относимся к деньгам, вкладывая их в сомнительные проекты или просто тратя на жизнь. Ваши обязанности и ответственность с возрастом растут, потому начинайте делать сбережения для вашей пенсии. Начинать откладывать деньги после 40 лет будет гораздо труднее.

7. Люди прекращают веселиться и получать удовольствие от жизни

Если вам перевалило за тридцать, это не означает, что вы должны перестать наслаждаться жизнью. Фактически мы проводим первую её половину в погоне за деньгами, и это только делает нас несчастными и более циничными. Ходите на свидания с любимыми. Водите детей на экскурсии. Посещайте концерты со своими лучшими друзьями. Деньги, ради которых вы работаете, не будут иметь никакого смысла, если вы будете чувствовать себя несчастливым.

Текст: Flytothesky.ru