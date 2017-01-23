﻿ Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей. 21.by
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Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

24.01.2017 00:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора. Когда небезразличные люди пришли на помощь и открыли мешок, то они с ужасом увидели, что у собаки сломана нога, а в ранах уже поселились личинки. Кроме того, она была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы. «Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить», – рассказывает Хелен Тэйлор.

Собака была немедленно доставлена в Трансильванский ветеринарный центр, где ей оказали экстренную помощь. Сначала врачам пришлось лечить отек мозга, а затем очищать тело от пожиравших собаку личинок. Они назвали её Анора, что означает «свет», принимая во внимание неимоверную волю собачки к жизни.

Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью Хелен Тейлор. Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается. Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти, она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать.

Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей
 Когда люди пришли на помощь и открыли мешок, то они увидели, что у собаки сломана нога, а в ранах поселились личинки

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Собака была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 «Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить»

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Собаку немедленно доставили в ветеринарный центр, где ей оказали экстренную помощь

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Сначала врачам пришлось лечить отек мозга, а затем очищать тело от личинок

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Собака также пережила инсульт после удара по голове, но вопреки всему выжила

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Врачи назвали её Анора, что означает «свет», принимая во внимание неимоверную волю собачки к жизни

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти…

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 Она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать

Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей

 
 
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Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора. Когда небезразличные люди пришли на...

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