Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора. Когда небезразличные люди пришли на помощь и открыли мешок, то они с ужасом увидели, что у собаки сломана нога, а в ранах уже поселились личинки. Кроме того, она была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы. «Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить», – рассказывает Хелен Тэйлор.

Собака была немедленно доставлена в Трансильванский ветеринарный центр , где ей оказали экстренную помощь. Сначала врачам пришлось лечить отек мозга, а затем очищать тело от пожиравших собаку личинок. Они назвали её Анора, что означает «свет», принимая во внимание неимоверную волю собачки к жизни.

Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью Хелен Тейлор. Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается. Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти, она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать.

Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора



Когда люди пришли на помощь и открыли мешок, то они увидели, что у собаки сломана нога, а в ранах поселились личинки





Собака была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы





«Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить»





Собаку немедленно доставили в ветеринарный центр, где ей оказали экстренную помощь





Сначала врачам пришлось лечить отек мозга, а затем очищать тело от личинок





Собака также пережила инсульт после удара по голове, но вопреки всему выжила





Врачи назвали её Анора, что означает «свет», принимая во внимание неимоверную волю собачки к жизни





Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью





Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается





Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти…





Она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать



