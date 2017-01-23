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Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей
24.01.2017 00:12 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора. Когда небезразличные люди пришли на помощь и открыли мешок, то они с ужасом увидели, что у собаки сломана нога, а в ранах уже поселились личинки. Кроме того, она была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы. «Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить», – рассказывает Хелен Тэйлор.
Собака была немедленно доставлена в
Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью Хелен Тейлор. Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается. Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти, она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать.
Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора
Собака была истощена и обезвожена, а также получила серьезную травму головы
«Скорее всего, щенка жестоко избили с явным намерением убить»
Собаку немедленно доставили в ветеринарный центр, где ей оказали экстренную помощь
Сначала врачам пришлось лечить отек мозга, а затем очищать тело от личинок
Собака также пережила инсульт после удара по голове, но вопреки всему выжила
Врачи назвали её Анора, что означает «свет», принимая во внимание неимоверную волю собачки к жизни
Затем Анора переехала в Великобританию, где она нашла любящую семью
Анора недавно перенесла операцию на лапе, но она хорошо восстанавливается
Из собаки, которая не могла ходить и была на грани смерти…
Она превратилась в здоровое животное, у которого есть заботливые хозяева, и вскоре она начнет очень резво бегать
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Щенок, найденный в полиэтиленовом пакете, был обречен на смерть, если бы не помощь небезразличных людей
Этот щенок был найден в Трансильвании (Румыния) в июле. Бедное животное было в завязанном полиэтиленовом пакете для мусора. Когда небезразличные люди пришли на...
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