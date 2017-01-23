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Психология цвета в интерьере

24.01.2017 09:12 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Наше зрение воспринимает огромное количество цветов, которые оказывают влияние на психологическое состояние. Поэтому при обустройстве интерьера важно знать особенности основных цветов и то, как они способны изменять наше настроение.

Красный

Психология цвета в интерьере

Красный цвет отличается наиболее сильно выраженным стимулирующим действием. Поэтому его не рекомендуется использовать в пространстве в большом количестве, так как это может стать причиной быстрой утомляемости.

Оранжевый

Психология цвета в интерьере

Его можно назвать жизнеутверждающим цветом. Атмосфера, создаваемая им, как правило, отличается комфортом и дружелюбием.

Желтый

Психология цвета в интерьере

Его относят к цвету счастья. Желтый хорошо использовать в помещениях, которые требует концентрации внимания на непродолжительный период времени.

Голубой

Психология цвета в интерьере

Этот цвет относится к холодным и является успокаивающим. Все оттенки голубого рекомендуется использовать в интерьере рабочих пространств.

Зеленый

Психология цвета в интерьере

Его можно назвать практически универсальным цветом, использование которого допускается как в гостиной, так и в спальне. Также уместен он будет и в рабочем кабинете, так как его считают цветом принятия решений.

Говоря о психологии цвета, следует отметить воздействие некоторых сочетаний. Особенно сильное влияние оказывают контрастные цвета. К таким можно отнести комбинацию оранжевого и фиолетового. Использовать такое сочетание в жилых пространствах крайне не рекомендуется, так как вызывает чувство подавленности. Также контрастным является сочетание красного и зеленого. Его негативное влияние на психику объясняется противоположным действием данных цветов, когда красный возбуждает, а зеленый успокаивает. Такая комбинация приводит к неуравновешенности.

Как видите, цвет оказывает существенное влияние на наше состояние. Этот момент обязательно требуется учитывать при создании интерьера.Психология цвета в интерьере

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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