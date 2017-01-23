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9 самых важных вещей в отношениях

24.01.2017 07:52 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Чего хотят женщины в отношениях? На самом деле, всё весьма просто. Любая женщина хочет уважения, внимания и позитивных эмоций, а это не так сложно создать. Итак, 9 самых важных вещей в отношениях, к которым стремится любая представительница слабого, но прекрасного пола. Сможете ли вы это создать для неё?9 самых важных вещей в отношениях

9 самых важных вещей в отношениях

1. Спонтанность

Женщинам однозначно нравятся мужчины, которые могут быть спонтанными, непредсказуемыми и способными на поступки ради своих любимых. Спонтанность придаёт отношениям новизну и остроту ощущений. Даже обычный букет цветов можно вполне превратить в неожиданный сюрприз и небольшой праздник.

9 самых важных вещей в отношениях

2. Уважение

Уважение, бесспорно, является крайне необходимым показателем отношений, к которым стремится любая женщина. Не имеет значения, какой тип отношений у вас с ней складывается (роман или просто дружба), уважение – это одна из основ любых коммуникаций.

9 самых важных вещей в отношениях

3. Сюрпризы

Если вы хотите завоевать женщину, всегда помните о сюрпризах! Удивляйте её подарками, прогулками, свиданиями или даже просто словами, сказанными в нужный момент. Это, несомненно, растопит её сердце!

9 самых важных вещей в отношениях

4. Секс

Думаете, что секса хотят только мужчины? Представьте себе, что женщины хотят его не меньше, просто они это желание не столь открыто проявляют. И ещё: женщине должно быть комфортно с человеком и он должен действительно её привлекать. Это очень важные вещи в отношениях.

9 самых важных вещей в отношениях

5. Романтика

Романтика всегда важна для любой женщины, даже самой строгой и сдержанной. Прогулка по пляжу, шикарный букет роз, специально для неё написанная или исполненная песня – вот только несколько романтичных идей! Будьте креативны и изобретательны!

9 самых важных вещей в отношениях

6. Время

Еще одна важная вещь, которую ценит в отношениях каждая женщина, – это время. Женщины терпеть не могут, когда их подталкивают и ускоряют события во многих жизненных аспектах: секс, переезд, брак. Будьте терпеливы, узнайте её получше, и ваша девушка откроет вам все свои тайны, когда она будет к этому готова!

9 самых важных вещей в отношениях

7. Общение

Самая большая проблема в большинстве отношений – это непонимание (или недопонимание). Вам стоит всегда помнить о том, что к непониманию ведёт именно недостаток общения, которое весьма ценно для женщин.

9 самых важных вещей в отношениях

8. Постоянство

Если женщина мечтает о настоящем мужчине, то одним из важных аспектов, который она хочет в отношениях, – это постоянство. Последовательный и постоянный в своих поступках человек на вес золота. Поверьте, это качество высоко ценится.

9 самых важных вещей в отношениях

9. Радость и позитив

И последний, но важный аспект. Каждая женщина хочет от отношений радости и позитивных эмоций! Мало кто любит чересчур серьёзных, скучных людей, живущих размеренной жизнью, зато всех нас привлекают общительные, весёлые люди с чувством юмора. Если нет радости и позитива, то нет смысла и в отношениях.

9 самых важных вещей в отношениях

Текст: Марина Павлова|Flytothesky.ru

 
 
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