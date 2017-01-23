Чего хотят женщины в отношениях? На самом деле, всё весьма просто. Любая женщина хочет уважения, внимания и позитивных эмоций, а это не так сложно создать. Итак, 9 самых важных вещей в отношениях, к которым стремится любая представительница слабого, но прекрасного пола. Сможете ли вы это создать для неё?





1. Спонтанность

Женщинам однозначно нравятся мужчины, которые могут быть спонтанными, непредсказуемыми и способными на поступки ради своих любимых. Спонтанность придаёт отношениям новизну и остроту ощущений. Даже обычный букет цветов можно вполне превратить в неожиданный сюрприз и небольшой праздник.





2. Уважение

Уважение, бесспорно, является крайне необходимым показателем отношений, к которым стремится любая женщина. Не имеет значения, какой тип отношений у вас с ней складывается (роман или просто дружба), уважение – это одна из основ любых коммуникаций.





3. Сюрпризы

Если вы хотите завоевать женщину, всегда помните о сюрпризах! Удивляйте её подарками, прогулками, свиданиями или даже просто словами, сказанными в нужный момент. Это, несомненно, растопит её сердце!





4. Секс

Думаете, что секса хотят только мужчины? Представьте себе, что женщины хотят его не меньше, просто они это желание не столь открыто проявляют. И ещё: женщине должно быть комфортно с человеком и он должен действительно её привлекать. Это очень важные вещи в отношениях.





5. Романтика

Романтика всегда важна для любой женщины, даже самой строгой и сдержанной. Прогулка по пляжу, шикарный букет роз, специально для неё написанная или исполненная песня – вот только несколько романтичных идей! Будьте креативны и изобретательны!





6. Время

Еще одна важная вещь, которую ценит в отношениях каждая женщина, – это время. Женщины терпеть не могут, когда их подталкивают и ускоряют события во многих жизненных аспектах: секс, переезд, брак. Будьте терпеливы, узнайте её получше, и ваша девушка откроет вам все свои тайны, когда она будет к этому готова!





7. Общение

Самая большая проблема в большинстве отношений – это непонимание (или недопонимание). Вам стоит всегда помнить о том, что к непониманию ведёт именно недостаток общения, которое весьма ценно для женщин.





8. Постоянство

Если женщина мечтает о настоящем мужчине, то одним из важных аспектов, который она хочет в отношениях, – это постоянство. Последовательный и постоянный в своих поступках человек на вес золота. Поверьте, это качество высоко ценится.





9. Радость и позитив

И последний, но важный аспект. Каждая женщина хочет от отношений радости и позитивных эмоций! Мало кто любит чересчур серьёзных, скучных людей, живущих размеренной жизнью, зато всех нас привлекают общительные, весёлые люди с чувством юмора. Если нет радости и позитива, то нет смысла и в отношениях.





Текст: Марина Павлова| Flytothesky.ru