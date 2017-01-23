Говорят, что женщина не изменяет. Говорят, она или снова влюблена, или мстит. Когда тайна раскрывается, первостепенной становится не столько причина предательства, сколько сам факт. Как простить измену жены, если мужчина не готов отпустить ее?





Причины не так стандартны, какими кажутся

• Ее влюбленность или более глубокое чувство к другому. Вообще не заметить изменения поведения, когда мысли ее заняты другим, сложно. Если такие эмоции становятся откровением, муж мало внимания все-таки уделял жене. Ее влюбленность – это айсберг. Под ровной гладью чувства можно разглядеть целый клубок обид, маленьких и больших предательств со стороны супруга, и не только с его стороны.

Ситуация. Елена последние годы брака чувствовала себя не женщиной. Матерью, хозяйкой, собеседницей, но не более. Муж был ей верен, но холоден, и считал, что все в порядке. К тому же, не обращал внимания на жалобы Елены по поводу его родителей. После 8 лет брака они все еще не признавали ее полноправной хозяйкой в их с супругом доме. Елена увлеклась коллегой по работе, который в первую очередь замечал ее настроение, изменения в прическе, знал, когда ей плохо или хорошо и умел разделить эти эмоции на двоих. Вопрос о том, простить измену жены или нет, не возникал. Супруги развелись.

Такая ситуация – самая тяжелая для мужчины, шансы вернуть жену невелики. Что делать? Проще не допустить таких событий. Уметь не только обеспечивать семью, но и понимать все то, что творится в душе любимой женщины. Чаще с ней разговаривать.

• Самонадеянность мужа и его самовлюбленность. Характерны успешным карьеристам, «нарциссам» и воспитанным властной матерью мужчинам. Впрочем, из любого перечня существует исключение. Суть в том, что супруг, занятый, на первый взгляд, семейными делами, повышением материального достатка, выставлением себя только в положительном виде перед родственниками и знакомыми, прекрасно отдает себе отчет в своих действиях. От жены он ждет или требует признания и восхищения. Зачастую обыденный поступок, не перевешивающий все душевные и физические ежедневные затраты супруги на благо семьи, преподносится как подвиг. Со временем жене надоедают такие приступы героизма. Она ищет общения с тем, кто адекватно оценивает ее и свои возможности. И находит.

Ситуация. Сергея воспитывали в полной семье, мать была авторитарной, отец простым и подчиняющимся. Мальчик вырос успешным, завел семью. Все чаще после рождения своих детей его жена, Алена, начала замечать капризность мужа, ревность к детям и подругам, желание говорить больше о себе, чем о ком-то. Семейное равновесие нарушилось. Несколько лет Алена скрывала от супруга свои отношения с их общим знакомым. Супруг так ничего и не узнал, а Алена была счастлива, любовник понимал ее.

Что делать? Мужчинам сложно признавать не только свои ошибки, но и недостатки. Особенно тем, кому с детства внушали, что они лучшие, что у одной из женщин (матери) смысл жизни заключен в нем. Подсознательно мужчина требует такой отдачи от супруги, неудовлетворенный ее невнимательностью, скандалит, все дальше отдаляясь от жены. Пока это мужчиной не признано, выход не найден. Осознание собственной модели поведения мужчина либо постигает самостоятельно, либо с помощью супруги, пока она расположена к общению, либо на консультации психолога.

• Неудовлетворенность чертами характера мужа. Вкупе, а не по отдельности. Чаще позиционируют разногласия в интимной жизни над другими. Не стоит однобоко судить. Недостаток интимного общения женщина вполне может компенсировать выплеском энергии в другой деятельности. Избыток пристрастий мужа восполнит своими увлечениями и хобби. К измене же приведет разочарование в личности супруга. Ведь за сексуальной неудовлетворенностью женщины в браке скрывается, в том числе, нежелание или неумение супруга прислушаться к ее желаниям, подстроиться под изменения предпочтений после родов, например, т. к. женская сексуальность пластична. За раздраженностью и склонностью к нервным срывам может скрываться злость жены на неаккуратность мужа, его нежелание помочь ей в делах и бездействие даже тогда, когда она просит о помощи.

Что делать? Обратить внимание на мельчайшие признаки того, что любимая женщина не довольна личностью супруга. Если чувствуется эмоциональный подтекст в ее словах – значит, он там действительно есть. Женщина может не признаваться напрямую, но намеками дать знать о том, что ей не нравится. Лучшее качество мужчины в браке состоит не столько в умении слушать, сколько в мастерстве слышать любимую.

Если нужно понять и простить

Мужчине, уже успокоившемуся и принявшему факт супружеской измены, для начала стоит ответить на вопрос, для чего ему это прощение, и для него ли оно предназначается? И еще, как пара привнесет равновесие в свои отношения?

Если в поисках ответа муж стремится решить лишь один важный для него момент — как простить измену жены и сохранить семью, значит, есть надежда на счастливое воссоединение. Если же принцип один – простить и время от времени напоминать женщине о ее месте после предательства, такие отношения уже не сохранить на прежнем уровне.

Текст: Flytothesky.ru