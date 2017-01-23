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6 видов бизнеса, который можно начать практически без капитала

24.01.2017 09:53 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Вы давно вынашиваете мечту о собственном бизнесе, но вполне возможно, что пока у вас недостаточно мотивации и времени, или же вы просто не имеете представления, с какой стороны к данному вопросу подступиться. Кроме того, вас может останавливать мысль, что для старта нужна финансы, а у вас их попросту нет. Конечно, существуют кредиты, гранты и иные варианты по сбору средств (например, краудфандинг), но не упускайте из внимания и тот момент, что некоторые виды бизнеса можно запустить практически без денег.

6 видов бизнеса, который можно начать практически без капитала

Итак, ваш первый шаг по исследованию всего необходимого для формального запуска бизнеса? Что из этих пунктов стоит денег, а что нет?

• Планирование. Необходим бизнес-план и проработка финансовой модели, но вам вполне под силу справиться с этим самостоятельно.
• Доменное имя. Инвестируйте в ваш интернет-бренд на самой ранней стадии, чтобы продвигать продукт (или услугу).
• Веб-сайт. Идеальный сайт прост и интуитивно понятен в использовании. Начните с простенького варианта, который реально создать без привлечения специалистов.
• Маркетинг. Так как маркетинговые услуги имеют репутацию довольно дорогих, попробуйте воспользоваться эффективной тактикой, требующей лишь вложения времени: это социальные медиа, SEO и контент.
• Оборудование. Помещение и другие материальные активы съедают массу финансов, но далеко не все мелкие предприниматели в них нуждаются.
• Продукты (услуги). Для активных продаж иногда требуются некоторые авансовые инвестиции. Однако у микробизнеса это сопряжено лишь с затратой времени, а не денег.

Какие виды бизнеса могут быть запущены без непосильного финансового бремени?

1. Личное творчество

Если вы умеете что-то мастерить, то такие платформы, как Etsy, eBay и Amazon помогут вам получать доход от своей креативной работы. Рискните предоставить на суд интернет-аудитории собственные творения и не исключено, что они окажутся весьма востребованными.

2. Услуги на дому

Предоставление услуг не грозит вам никакими затратами, а если вы выезжаете на дом к клиентам, то вам не понадобится и собственный офис. Например, вы можете предложить услуги няни, уход за домашними животными или садом, а также уборку помещений.

3. Ремонт или другие профессиональные услуги

Обладая конкретными навыками и умениями, вы можете их задействовать в качестве основного актива для получения дохода. Если у вас золотые руки, займитесь ремонтными работами – и это тоже не потребует от вас особых капиталовложений, возможно, за исключением инструментов или оборудования, необходимых для вашей деятельности.

4. Консалтинг

Многие наемные сотрудники задумываются о своем бизнесе после нескольких лет получения опыта в своей сфере. Подумайте о той области, в которой вы нынче трудитесь, а также объеме полученных в ней знаний. Если вы толковый, разумный и перспективный профессионал, то клиенты охотно будут платить вам за ваш опыт. Консалтинг – это услуга, забирающая ваша время, не более, но она может оказаться весьма полезной для дальнейшего карьерного роста.

5. Перепродажа

Идея проста: вы приобретаете товары и реализуете их другим людям. Популярным видом сейчас является так называемый дропшиппинг, когда вы закупаете непосредственно у производителя под предварительный заказ со стороны клиентов.

6. Микропредпринимательство

Также продумайте вариант создания собственного микробизнеса с помощью возможностей экономии за счет совместного использования. Скажем, вы могли бы стать частью службы такси (Uber) и брать заказы через общую сеть или сдавать в аренду свой дом через AirBnB. Попробуйте найти аналогичные услуги, чтобы задействовать ваши активы или умения для получения дополнительного дохода.6 видов бизнеса, который можно начать практически без капитала

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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