



Многие люди живут в какой-то невидимой путанице. Пытаются сопротивляться обстоятельствам, но опустив руки, топчутся на месте. Ничто больше не вдохновляет, никуда не хочется двигаться. Мир хаотически движется вокруг вас. Сразу требуется отметить, что такие ситуации случаются в жизни любого человека. Если вам кто-то пытается доказать обратное, то просто примите это и не спорьте. Человек не хочет возвращаться даже мысленно в то зомбированное состояние, поэтому блокирует любую информацию из прошлого. И правильно делает.

Что дает человеку нахождение в полном тупике? Многое! Конец пути – это отправная точка. Звучит странно? Вам нечего терять, вы разочарованы во всем, к прошлому вы наверняка не вернетесь. Теперь только один выход из ситуации – начать движение в новом направлении. Перед вами никто не выстраивает стены. Вы можете постучаться в любую дверь, освоить новую профессию, приобрести новых знакомых и друзей. Конец пути – это отправная точка к состоянию полного обновления.

Что нужно научиться делать? Для начала научитесь любить себя. Если не получается полюбить свое тело, то измените его и полюбите себя нового. Если вам не нравятся ваши мысли, читайте больше, записывайтесь на курсы, тренинги, нанимайте репетиторов. Потом полюбите себя нового, с широким кругозором, свежими мыслями и знаниями.

Что не нужно испытывать? Примите свои недостатки и не испытывайте чувство вины за то, что вы не можете чего-то добиться на данный момент. Не обвиняйте себя. Поражение или неудача – это повод для самоанализа, а не для самобичевания.

Неплохо было бы найти себе наставника, который даст пинка, и время от времени будет «будоражить» вашу жизнь. Для начала вы можете подражать своему учителю, чтобы отвлечься от черной полосы в вашей жизни. Постепенно новые события вытянут вас из трясины и направят в нужное русло!

Начать жить заново можно с маленьких шагов. Если вам нужна пауза, запритесь в комнате, поплачьте вдоволь, пожалуйтесь на жизнь, выговоритесь, заведите дневник и пишите все свои мысли. Рано или поздно вам надоест затворничество. Теперь пора действовать!

Текст: Flytothesky.ru