Кто же не сталкивался с ситуацией, когда, в стремлении сбросить лишний вес, изматывающие тренировки и разнообразные диеты не принесли желаемого результата? Ни утренние пробежки, ни советы подруг, ни вроде бы правильное питание не помогли человеку похудеть. Следуя всем правильным рекомендациям, человек, стремящийся похудеть, совершает ошибочные действия, забывая, что к любому процессу, а к похудению особенно, надо подходить индивидуально.

Чтобы заставить свой организм сбрасывать жировой балласт и не ругать гены родителей за унаследованную фигуру, надо разобраться в типичных заблуждениях худеющих людей.





Можно ли кушать перед занятиями спортом?

Первое самое распространенное заблуждение, в которое верят многие худеющие – запрет на прием пищи перед спортивными тренировками.

Чтобы человек при интенсивных физических нагрузках не испытывал слабость и у него не темнело в глазах от голода и снижения уровня глюкозы в организме, необходимо учитывать время тренировки.

Утром, например, занимаясь бегом и легкими физическими упражнениями, можно предварительно за 45-50 минут покушать. Для такого завтрака подойдут продукты, которые быстро перевариваются в желудке и насыщают организм энергией: каши, салаты из овощей с кусочком хлеба, сухофрукты.

При дневных занятиях спортом достаточно плотно покушать за 2 часа до тренировки. Полученной энергии человеку хватит, чтобы не ощущать голода после занятий и провести полноценную тренировку.

Когда лучше заниматься спортом?

Наибольшего результата в процессе похудения добиваются люди, которые занимаются спортом по утрам. Это происходит из-за того, что утром после сна в организме человека понижен уровень глюкозы, и для восполнения источника недостающей энергии используется имеющийся накопленный жир человека, а, значит, лишние килограммы будут уходить быстрее.

Нарушение сна

Второе распространенное заблуждение в похудении — нарушение сна. У спящего человека вырабатывается гормон соматотропин, который помогает превратить накопленный жир в необходимую для работы всех органов энергию. Наибольшее количество этого гормона вырабатывается с 12 до 3 часов ночи. Если режим сна нарушается, и человек, например, ложится спать после указанного времени, то из-за недостатка соматотропина жировые отложения будут уходить очень медленно. Поэтому полноценный ночной сон для худеющих людей – это один из самых доступных и легких способов пассивного сброса веса.

Белково-углеводная еда

Третье заблуждение, которое допускают при похудении – это несбалансированное употребление белково-углеводных продуктов. Худеющие люди должны знать энергозатраты своего организма за день и соответственно принимать необходимое количество пищи. Для лучшего распределения полученной энергии и использования организмом собственных жировых запасов желательно отказаться от простых углеводов и заменить их сложными.

Тем, кто гонится за мышечной массой, надо кушать белково-углеводную пищу после спортивных тренировок в первые 30 минут. Это могут быть нежирные мясо и рыба, яйца, творог, разнообразные каши и хлеб.

Универсальная диета

Четвертое заблуждение – это универсальная диета. Не может быть одинаковой диеты для всех, так как каждый человек индивидуален. Если придерживаться правильного питания и избегать продуктов, которые наращивают жировую массу, можно сохранить хорошую фигуру на долгие годы.

Тренировки с дополнительными нагрузками

В борьбе за стройную фигуру очень важна интенсивность тренировок. Для увеличения организмом энергопотребления следует проводить спортивные занятия с дополнительными нагрузками. Например, бегать с рюкзаком на спине, приседать с гантелями в руках, качать пресс, зажав между ступнями ног бутылку с водой и т. д. Такие занятия вскоре порадуют стремящегося похудеть человека хорошими результатами.

Текст: Flytothesky.ru