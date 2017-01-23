Зачастую мы ошибочно полагаем, что успешные, уверенные в себе люди не подвержены никаким сомнениям, абсолютно уверены в любом своём выборе, никогда ни о чём не жалеют и всегда знают, что делать. Увы, но такое суждение крайне далеко от истины. Даже самые оптимистичные лидеры пересматривают и свою точку зрения, и свои решения. В процессе их подъема по лестнице успеха все они неоднократно сталкивались с приступами неуверенности, ведь это абсолютно нормальная человеческая реакция на возникающие жизненные проблемы. Однако она не заставила их отказаться от преодоления препятствий и достижения целей.

Хотите одержать победу над своими сомнениями и направить энергию в сторону более продуктивных способов мышления? Воспользуйтесь нижеприведёнными советами.





1. Знайте, что вы не одиноки

Прежде всего, признайте, что сомнения есть у каждого человека. Неужели вы думаете, что вы единственный человек на этой планете, который страдает от недостатка уверенности в себе? Вы не добьетесь успеха, если будете думать таким образом.

2. Прекратите переживать насчёт того, что думают другие

Если вы тратите свое время и энергию, пытаясь управлять тем, что о вас думают и говорят другие люди, вы просто застрянете в этом замкнуто-порочном круге. Всегда будет существовать кто-то, кто знает, делает и зарабатывает больше и лучше. Не равняйтесь на чужие достижения и уж тем более на чужое мнение.

3. Установите ближайшие цели

В дополнение к амбициозным, долгосрочным целям не забудьте установить цели достижимые и краткосрочные. Большие цели достигаются не сразу, а это может зародить в вас сомнения. Зато вы сможете греться в лучах частых побед, быстро добиваясь меньших целей.

4. Напоминайте себе о предшествующих успехах

Если вас замучила неопределенность ситуации, не зацикливайтесь на негативных аспектах – лучше напомните себе о своих последних достижениях, которые стали еще одним шагом на пути к достижению больших целей. Признайте свои заслуги!

5. Окружите себя правильными людьми

Люди, которые могут мотивировать и стимулировать вас, всегда должны быть рядом. Не стесняйтесь постоянно спрашивать у них их мнение. Кстати, держитесь подальше от тех персон, которые настроены скептично по отношению к вам, вашему бизнесу и вашим перспективам на будущее.

6. Будьте избирательны

Психологи советуют уделять больше внимания положительной обратной связи, а не негативной. Ежедневно думайте о своих победах, даже самых небольших, и позитивно смотрите на мир вокруг вас. Всегда обращайте внимание на альтернативную интерпретацию ситуации, если у вас что-то не получается. Помните, что далеко не всё зависит от вас и находится в пределах вашего контроля.

7. Помните, что вы не пуп Земли

Иногда бывает очень сложно принять неудачный опыт. Вы можете делать всё правильно, и все же что-то просто не срабатывает. Напомните себе об этом, когда вы начинаете сомневаться в своих способностях. Сделайте шаг назад и поймите, что вы не центр вселенной. То же самое случается и у других людей, у них тоже есть свои цели и достижения, проблемы и интерпретации ситуации.

8. Перестаньте зависеть от ожидания мгновенного успеха

Большинство людей себя идеализируют. Когда этот идеалистический образ разбивается о реалии, на смену ему приходят сомнения и неуверенность. Несмотря на все усилия, ошибки всё же случаются, нет смысла зацикливаться на них, просто извлекайте из них уроки.

9. Прощайте себя

Самоуничижение, ощущение себя несчастным, роль страдальца – это путь к полному разрушению. Простите себя за все ошибки и промахи и позвольте себе двигаться дальше.

10. Будьте решительны, но и не бойтесь менять своё мнение

Когда приходит время принятия решения, не нужно лезть вон из кожи, лишь бы только не сделать ошибку. В большинстве случаев, ваша первая реакция (шестое чувство), вероятно, и будет правильным выбором, потому принимайте решение и двигайтесь дальше. Однако не бойтесь менять курс, если вы понимаете, что решение было не совсем верным. Будьте гибки в своих взглядах и своём мнении, поскольку вы постоянно получаете новую информацию и новые знания.

11. Позвольте себе отвлечься

Крайне легко попасть в цепкую ловушку негативных мыслей, которые сразу же начнут влиять на все аспекты вашей жизни. Немедленно обесточьте этот механизм саморазрушения и позвольте себе отвлечься: выйдите на прогулку, поработайте над другим проектом или позанимайтесь спортом. Найдите тот метод, который работает лучше всего, чтобы подавить пессимизм прежде, чем он подавит вас.

12. Смотрите в лицо своим страхам

Не позволяйте страху или неуверенности диктовать вам, как жить. Регулярно анализируйте возможные наихудшие сценарии, соотношение между риском и выигрышем, а также не бойтесь смотреть в лицо тем ситуациям, которые вас больше всего пугают.

Люди, которые боятся потерпеть неудачу, никогда не двигаются вперед и никогда не растут, ни лично, ни профессионально. Чем чаще вы будете заставлять и подталкивать себя, тем больше вы будете понимать, на что вы способны. В конце концов, вы можете обратить негативные аспекты неуверенности себе же на благо, бросая вызов своим недостаткам и совершенствуя свои сильные стороны.

Текст: Flytothesky.ru