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Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

24.01.2017 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Знакомьтесь, Тома Ромэн – французский художник, живущий в Токио. Он автор многих аниме-сериалов, таких как «Симфогир», «Космический Денди», «Ария» и «Басквош!», но его наилучшая работа – это «Дизайнерская мастерская отца и сыновей». Так Тома Ромэн называет серию твитов с рисунками, которые он делает со своими детьми. Мальчики придумывают всяческих странных, но симпатичных существ, а отец художественно их обрабатывает, превращая в удивительные аниме-персонажи. В коллекции уже есть инопланетяне, киборги, рыцари и стимпанк-врачи, но на этом семейный подряд останавливаться не собирается, поскольку в фантазии им уж точно не откажешь.Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Стимпанк-врач

Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Монстроглаз

Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Волшебный рыцарь

Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Киборг

Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Что еще придумают Тома и его дети?

Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Знакомьтесь, Тома Ромэн – французский художник, живущий в Токио. Он автор многих аниме-сериалов, таких как «Симфогир», «Космический Денди», «Ария» и «Басквош!», но...

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