Знакомьтесь, Тома Ромэн – французский художник, живущий в Токио. Он автор многих аниме-сериалов, таких как «Симфогир», «Космический Денди», «Ария» и «Басквош!», но его наилучшая работа – это «Дизайнерская мастерская отца и сыновей». Так Тома Ромэн называет серию твитов с рисунками, которые он делает со своими детьми. Мальчики придумывают всяческих странных, но симпатичных существ, а отец художественно их обрабатывает, превращая в удивительные аниме-персонажи. В коллекции уже есть инопланетяне, киборги, рыцари и стимпанк-врачи, но на этом семейный подряд останавливаться не собирается, поскольку в фантазии им уж точно не откажешь.

Стимпанк-врач





Монстроглаз





Волшебный рыцарь





Киборг





Что еще придумают Тома и его дети?





Текст: Flytothesky.ru