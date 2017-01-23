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Папа превращает рисунки своих сыновей в потрясающие аниме-персонажи
24.01.2017 18:49 — Калейдоскоп | Flytothesky
Знакомьтесь,
Стимпанк-врач
Монстроглаз
Волшебный рыцарь
Киборг
Что еще придумают Тома и его дети?
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Знакомьтесь, Тома Ромэн – французский художник, живущий в Токио. Он автор многих аниме-сериалов, таких как «Симфогир», «Космический Денди», «Ария» и «Басквош!», но...
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