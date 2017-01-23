Чтобы заставить покупателя приобрести ненужный ему продукт или заказать дорогостоящую услугу, маркетологам вовсе не обязательно заваливать своих потенциальных клиентов скидками, специальными предложениями или спамить бесплатной рассылкой. Достаточно на уровне владеть базовыми знаниями человеческой психологии, иметь при себе пару хитроумных трюков, которые легко провернуть над психикой, и клиент сам захочет стать «счастливым покупателем». Что это за маркетинговые приемы?





Ловушка №1. Эмоциональный дизайн

Теперь не нужно создавать рекламу, где было бы много текста или информации о товаре, потому что люди давно ничего не читают. Что важно для правильной презентации своих услуг? Правильно, эмоциональная реакция потенциального клиента! Положительные эмоции вызывают эффект привязки к логотипу и оставляют длительное впечатление, которое так на руку компании. Главный девиз хорошего рекламщика: меньше текста, больше эмоциональных картинок!

Ловушка №2. Чувство возбуждения

Как часто вы видите рекламу с голыми женщинами, стоп-сигналами или же тревожными заголовками, которые вынуждают повернуть голову? Это еще один трюк, с помощью которого маркетинговые компании хотят затронуть ваши эмоции, всколыхнуть ум, возбудить тело и даже вызвать приступ легкого беспокойства. Т. о. ваши ощущения специально усиливают и привязывают к образу товара.

Ловушка №3. Изображение людей

Дело в том, что человеческий мозг в 90% случаев акцентирует свое внимание на визуальной информации, потому реклама с изображением счастливых моделей так притягивает к себе внимание. Кстати, наши глаза автоматически смотрят в направлении глаз героев фотографии, поэтому так выгодно разместить в этой зоне основной текстовый посыл. Иногда для рекламы привлекают еще и образы детей, такой трюк позволяет вызвать автоматическое доверие и позитивные эмоции к продукту.

Ловушка №4. Стадный инстинкт

Человек – социальное существо, а потому особенное влияние на него оказывает мнение большинства, их общие оценки, выборы и вкусы. Маркетологи отлично использовали это свойство нашей натуры в своих рекламных заголовках, которые отовсюду вещают: «выбор мамочек №1», «народный любимец», «ассоциация стоматологов рекомендует».

Ловушка №5. Манипуляция цветом

Впечатления от товара на 72% определяется его цветовой палитрой, потому так важно вызвать правильный эмоциональный эффект у своих потенциальных покупателей. Как это используется рекламщиками? Например, синий и голубой цвета ассоциируются у людей с ощущением силы, стабильности и безопасности, потому чаще всего его используют в своем оформлении крупные банки и корпорации. Желтый порождает чувство тревоги, его используют индивидуально, для привлечения внимания. Насыщенные красные оттенки способны усилить сердцебиение, а потому их используют при тотальных скидках и распродажах. Розовым подчеркивают специфически женскую продукцию, глянцевым черным – предметы роскоши.

Вы все еще продолжаете думать, что сами управляете своими вкусами?

Текст: Flytothesky.ru