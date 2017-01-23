Задавались ли вы вопросом, как выглядит мир глазами людей-дальтоников? Если да, тогда взгляните на эти фотографии.

Несмотря на свое название, цветовая слепота (или дальтонизм) на самом деле не означает, что люди видят мир в черно-белых тонах. В действительности более 99% всех дальтоников различают цвета, потому термин «дефицит цветовосприятия» считается более точным. Статистика говорит , что около 0,5% женщин (1 из 200) и 8% мужчин (1 из 12) страдают той или иной формой дефицита цветовосприятия. У него есть несколько типов: дейтераномалия (цвета выглядят менее ярко, чем они есть), протанопия (повышенное восприятие зеленого цвета), тританопия (зеленовато-розовые тона), и только около 0,00003% населения страдает от полной цветовой слепоты (монохромазия). Как же выглядят различные цвета их глазами?

Нормальное зрение





Так выглядят цвета для человека с нормальным зрением.

Дейтераномалия





Наиболее распространенный тип цветовой слепоты называется дейтераномалией, она встречается у примерно 4,63% мужчин и 0,36% женщин, причем большинство из них об этом даже не подозревает. Люди с дейтераномалией видят цветовую палитру более приглушенно, особенно это касается зеленого и красного цветов.

Протанопия





У людей с протанопией все оттенки зеленого и красного выглядят совсем тусклыми, а вот желтые и синие оттенки ими воспринимаются нормально. Протанопия присуща только 1% мужчин.

Тританопия





Люди с тританопией видят цвета в зеленоватых и розовых тонах. Это очень редкая форма цветовой слепоты, которая (как полагают) встречается лишь у 0,0001% мужчин и женщин.

Полная цветовая слепота (монохромазия)





Полная цветовая слепота, или монохромазия является редчайшей формой дефицита цветовосприятия. Люди с монохромазией видят мир в черно-белом цвете, но их на планете всего лишь 0,00003%.

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