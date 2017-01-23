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Как люди с дальтонизмом видят наш мир
24.01.2017 20:38 — Калейдоскоп | Flytothesky
Задавались ли вы вопросом, как выглядит мир глазами людей-дальтоников? Если да, тогда взгляните на эти фотографии.
Несмотря на свое название, цветовая слепота (или дальтонизм) на самом деле не означает, что люди видят мир в черно-белых тонах. В действительности более 99% всех дальтоников различают цвета, потому термин «дефицит цветовосприятия» считается более точным.
Нормальное зрение
Так выглядят цвета для человека с нормальным зрением.
Дейтераномалия
Наиболее распространенный тип цветовой слепоты называется дейтераномалией, она встречается у примерно 4,63% мужчин и 0,36% женщин, причем большинство из них об этом даже не подозревает. Люди с дейтераномалией видят цветовую палитру более приглушенно, особенно это касается зеленого и красного цветов.
Протанопия
У людей с протанопией все оттенки зеленого и красного выглядят совсем тусклыми, а вот желтые и синие оттенки ими воспринимаются нормально. Протанопия присуща только 1% мужчин.
Тританопия
Люди с тританопией видят цвета в зеленоватых и розовых тонах. Это очень редкая форма цветовой слепоты, которая (как полагают) встречается лишь у 0,0001% мужчин и женщин.
Полная цветовая слепота (монохромазия)
Полная цветовая слепота, или монохромазия является редчайшей формой дефицита цветовосприятия. Люди с монохромазией видят мир в черно-белом цвете, но их на планете всего лишь 0,00003%.
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Задавались ли вы вопросом, как выглядит мир глазами людей-дальтоников? Если да, тогда взгляните на эти фотографии. Несмотря на свое название, цветовая слепота (или...
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