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Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

24.01.2017 22:59 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Пользователь сети Reddit под ником TramStopDan обнаружил в мусорном контейнере деревянный ящик ручной работы. Снаружи ящик выглядел вполне обычно: петли, ручка и пара замков. Однако открыв его, TramStopDan обнаружил стопки бумаг, включая дневниковые записи о появлении летающих тарелок с конца 1960-х и по 1980 год, плюс целую кучу других странных вещей, например, рисованные изображения библейских существ.

Ящик действительно загадочен, поскольку на нем выбита надпись «Ящик сумасшедшего». В нем также обнаружились эскизы НЛО, изображения четырехголовых существ, как из библейской книги Иезекииля, другие крылатые создания и прочие рисунки с изображениями то ли божественного, то ли инопланетного характера. Однако содержимое ящика не ограничилось лишь инопланетянами, поскольку TramStopDan нашел еще ряд незапатентованных чертежей вагонных колес и нарисованные от руки карты конца 1930-х годов с небольшим отверстием в центре.

Когда эти удивительные наброски, записи и карты были выложены на Reddit, интернет-аудитория сразу начала активно задавать вопросы: почему они были сложены в ящик и кинуты в мусорный контейнер; мог ли их автор видеть другое измерение; возможно, это полный бред сумасшедшего; почему TramStopDan опубликовал именно этот пост сразу после своей регистрации на Reddit; а может это сфабрикованная фальшивка, чтобы привлечь внимание людей?

Исчерпывающих ответов, конечно же, нет, но одно можно сказать точно – интернет-аудитории понравилось содержимое «Ящика сумасшедшего».Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

«Это и есть «Ящик сумасшедшего». Размер 29х38 дюймов (74х96 см). Пахнет подвалом и сыростью»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Большинство страниц размером примерно 20х30 дюймов (51х76 см), какие-то страницы пусты»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

  «Текст на большом листе (с исправлениями). Наверное, нужно прокомментировать содержание, но я не знаю, что сказать, честное слово»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

«Красиво изображенная от руки таблица химических элементов»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Технические чертежи: это, безусловно, самая интересная для меня часть. Выглядит, как заявка на патент, довольно большая и очень подробная»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

  «Еще один технический чертеж. Выглядит здраво и логично»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Потрясающая карта авиамаршрутов»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «На всех картах есть отверстие в середине. Не исключено, что их на что-то накладывали»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Личные вещи: письмо, которое трудно разобрать»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Еще письмо. Возможно на датском или другом скандинавском языке»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 Подсказка! Военная служба с участием во Второй мировой войне?

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «А теперь сумасшедшие вещи: все это становится немного странным. Кажется, что художник заметил что-то в городе Тампа (штат Флорида) в 1977 году, и это потрясло его»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «А теперь сумасшедшие вещи: все это становится немного странным. Кажется, что художник заметил что-то в городе Тампа (штат Флорида) в 1977 году, и это потрясло его»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Изображение одного из существ»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Очевидное смешение религиозного и инопланетного»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Пояснения к следующему наброску»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 «Художник делает схематические эскизы, используя все свои умения в рисовании, чтобы попытаться отразить то, что он видел»

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

 Общая итоговая картина. Здесь художник достигает своего кульминационного пика в изображении всего увиденного. Нирвана

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Таинственный ящик из мусорного контейнера и его необъяснимое содержимое

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Пользователь сети Reddit под ником TramStopDan обнаружил в мусорном контейнере деревянный ящик ручной работы. Снаружи ящик выглядел вполне обычно: петли, ручка и пара...

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