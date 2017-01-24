Безусловная любовь к своей половинке – миф, придуманный психологами, чтобы срубить с вас побольше денег. Неожиданно? Состояние безусловной любви может испытывать только мать к своему дитя, да и то лишь первые пару лет его жизни. Этот механизм заложен в ее психику природой, чтобы сохранить человеческий вид. Ну а партнер – далеко не ребенок, и вступаем с ним в отношения мы зачастую для того, чтобы облегчить бремя жизни, поддержать друг друга на этапе важных жизненных изменений.





Любовь есть, однако ее нужно постоянно завоевывать, поддерживать собственным ростом, изменениями, желанием трудиться на благо отношений. Как только кто-то из вас перестает стараться и заботиться о счастье своей половинки, считайте, смертный приговор подписан. Очень скоро такой брак распадется, оставив партнеров разочарованными и преданными. Однако такой участи можно избежать, если знать 5 секретов долговременных отношений.

Секрет 1. Секс – не главное блюдо

Поначалу вы будете делать это по 6 раз в день, как настоящие кролики. Однако с течением времени секс перестанет быть главным блюдом и останется лишь приправой. Это не плохо! Просто у вас проснется много других желаний – карьерной самореализации, воспитания детей, путешествий, поиска своего предназначения. Это не значит, что нужно вообще вычеркнуть секс из жизни, наоборот, старайтесь стимулировать желание, фантазировать и всячески заводить друг друга. Но и не зацикливайтесь лишь на интимной близости, душевная гармония и тепло в паре куда важнее. Будьте рядом, целуйтесь, обнимайтесь, гуляйте, держитесь за руки. Поймите, это важно.

Секрет 2. С рождением ребенка все изменится

Рождение ребенка – всегда кризис. Как бы сильно вы не ждали малыша (а может, и совсем не ждали), в вашей устоявшейся гавани произойдет настоящий переворот! Придется менять все: устоявшееся расписание, любимые привычки, работу, досуг, способ отдыха и тактику ведения конфликтов. На какое-то время вы перестанете быть центром друг для друга, перестанете высыпаться и вообще узнавать партнера. Главное, пережить этот кризис слаженной командой, которую трудно сломить! Старайтесь быть терпимыми, помогайте друг другу, не бойтесь говорить по душам и простить о помощи. Потом все снова войдет в колею, нужно немного терпения и желание слышать друг друга.

Секрет 3. Перестаньте тянуть на себя одеяло

Споры о том, чья роль в отношениях важнее, только отдаляют вас друг от друга. На ней лежит дом, быт, ребенок и родители – обязательств выше крыши! Но и он не сидит сложа руки, он зарабатывает, пусть и не так много, как бы того хотелось. Учитесь уважать труд друг друга, равноценно делить обязанности, помогать, вдохновлять, слушать и заботиться. Дети – это хорошо, но они не центр семьи, помните об этом. Каким бы не был труд партнера, не переставайте напоминать ему о том, как вы цените и любите его. Не зацикливайтесь исключительно на пеленках и борщах, не убегайте в работу. Продолжайте развиваться, старайтесь оставаться интересными, не забывайте говорить «спасибо».

Секрет 4. Не прекращайте работать над отношениями

Если вы хотите, чтобы что-то приносило радость, нужно постоянно вкладывать в это свою энергию. Художник должен оттачивать свое мастерство ежедневно, иначе потеряет талант. Автомобиль нуждается в бензине, и вы даете ему это. Вы также поддерживаете свое тело, насыщая его пищей, витаминами, занимаясь спортом. Так чем же отношения отличаются от всего остального? На них тоже нужно работать, чтобы наслаждаться результатом. Как только один из партнеров прекращает меняться, нести ответственность, стараться для другого – отношения умирают. Кстати, важна именно парная работа, управлять большим кораблем в одиночку невозможно.

Секрет 5. Жизнь состоит из приятных мелочей

Отношения сильны не только тогда, когда вы пашете как лошадь, но и когда заполняете время, проведенное с партнером, приятными маленькими глупостями. И дело не только в сексе или цветах на 8 марта. Важные мелочи окружают повсюду, важно разглядеть и наполнить ими совместную жизнь. Например, чесать ему ножку, потому что он от этого млеет, называть ее ласковым прозвищем или вместе покупать печеньки к чаю. Это будить друг друга запахом кофе, устраивать романтические сюрпризы, вместе встречать рассветы и провожать закаты, обниматься в кинотеатре и шептать на ухо различные пошлости.

Из этого и состоит жизнь пары: приятные мелочи, желание заботиться друг о друге и море терпения. Стоит ли оно того? Стоит.

Текст: Flytothesky.ru