Хочешь достичь успеха, будь готов преодолеть себя, искоренив энергозатратные привычки, мешающие на пути к поставленным целям. Утверждение, будто каждый способен достичь процветания – иллюзия бедняков. В теории все куда более приземлено и прозаично, а от тебя потребуется что-то убедительней простой «решимости иметь», «веры в себя» и практики визуализации розового слоненка.

Что определяет победителя? Кропотливый труд, способность пожертвовать комфортом во имя результата и полезные привычки. Мы остановимся на последнем: ежедневные действия, которые подрывают продуктивность, препятствуя личностному и карьерному росту. Итак, как успеть больше, заставив время работать на себя? Рассмотрим топ 10 бесполезных привычек, которым не место в твоей жизни!





1. Много «хочу»

«Хочу жену топ-модель, виллу на острове, открыть лекарство от рака и печенье со сливками». С такими мыслями просыпается приблизительно треть населения планеты, затем идет чистить зубы и шурует на работу. Почему в их жизнях ровным счетом ничего не происходит? Потому что нужно ставить реально выполнимые цели и уделять каждому пункту достаточно внимания, не распыляясь на все и сразу.

2. Остановка на полпути

Она решила похудеть, потратила время на поход к диетологу, деньги на новую форму и горный велосипед, продержалась месяц, после чего сошла с дистанции с результатом -2 кг. Вопрос: какого черта? Неужели столько усилий были выброшены на воздух? Запомни, продуктивные люди доводят дело до победного конца, иначе не стоило и начинать.

3. Решение чужих проблем

Время, которое человеку дала природа, – самое ценное, что у него есть. Стоит уважительнее относиться к себе и помнить, что есть вещи куда важнее решения чужих душевных перипетий.

4. Собирательство ненужной информации

Современный человек обладает доступом практически ко всей информации, сотая доля которой едва ли может быть ему полезной. Сколько времен тратишь лично ты на ненужные рассылки и поглощение третьесортного интернет-хлама? А ведь беспорядок в голове куда хуже беспорядка на рабочем столе, он закрывает основную цель.

5. Подмена собственной жизни картинами кино

Пришел с работы / учебы и хочешь расслабиться? Реалити-шоу о жизни поп-звезд или сериалы с любимыми героями – все это заполняет, а отчасти затмевает пустоту собственного существования. Но не пора ли отказаться от этой привычки на смену реальным впечатлениям?

6. Отсутствие режима

Конечно, не обязательно составлять посекундный план собственной жизни и исходить коликами, если не поспеваешь за графиком «шаг вправо, шаг влево». Но есть одна подсказка: продуктивные люди соблюдают ежедневные ритуалы, которые становятся надежной опорой и задают тонус на день. Это неизменные часы зарядки, отдыха и время планирования.

7. Пренебрежение отдыхом

Можно вкалывать, как последний гном, но так и оставаться у разбитого корыта. И причина тут не в плохой мотивации или недостаточных усилиях, но в неправильном распределении ресурсов! Человек – не робот, а значит, его тело и разум нуждаются в отдыхе, который восстановит силы и подарит 2-е дыхание на пути к цели.

8. Перфекционизм

Выматывающее и болезненное стремление к совершенству, которое превращается в самоистязание. Как быть? Сказать «стоп» внутреннему критику и вспомнить, что сама природа неидеальна. Стремясь к идеальному результату, ты забываешь о движении дальше и альтернативных путях развития.

9. Пренебрежение здоровьем

Можно достичь всего в этой жизни, но остаться глубоко несчастным человеком. Ничего не будет иметь смысла, если тело изменит, и ты останешься прикованным к постели. О таких говорят, мол, «заработал себе на лечение». Надо ли стремиться попасть в их число? Здоровая пища, качественный сон, спорт и отдых – одни из важных составляющих личностного успеха.

10. Финансовая анархия

Ведение учета собственных доходов и расходов – занятие такое же необходимое, как и сам заработок средств. Хочешь войти в список Forbes? Сначала научись контролировать свои финансы и правильно распределять бюджет. Эта привычка станет несомненным бонусом в мире, где умами тысяч правит зеленый доллар.

Текст: Flytothesky.ru