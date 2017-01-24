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12 отличных анекдотов, предназначенных для вашего смеха

25.01.2017 11:22 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю исключительно свежие анекдоты, чтобы вы могли рассказать их кому угодно!

12 отличных анекдотов, предназначенных для вашего смеха

Не торопитесь делать работу с самого утра. После открытия экселевские файлы должны подышать.

 
 
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Анекдоты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Их рассказывают, чтобы рассмешить друзей, или понравиться незнакомцу, или заполнить неловкую паузу в разговоре.

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