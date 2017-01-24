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12 отличных анекдотов, предназначенных для вашего смеха
25.01.2017 11:22 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю исключительно свежие анекдоты, чтобы вы могли рассказать их кому угодно!
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Анекдоты давно и прочно вошли в нашу жизнь. Их рассказывают, чтобы рассмешить друзей, или понравиться незнакомцу, или заполнить неловкую паузу в разговоре.
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