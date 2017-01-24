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10 потрясающих анекдотов, поднимающих настроение
25.01.2017 12:09 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум желает читателю не грустить, поэтому предлагает отменные шуточки и анекдоты, вызывающие широкую улыбку!
Надежда Кадышева может бесконечно смотреть на 4 вещи: как течёт ручей, как бежит ручей, как я ничья и как ты ничей…
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Говорят, что хорошая шутка способна вызвать улыбку даже у самого грустного человека. И это абсолютная правда!
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