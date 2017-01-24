Фактрум нашёл для вас головоломку, для решения которой вам пригодится вся ваша внимательность и, конечно же, логика!

Зайдя утром в свой офис, месье Дюфрик увидел, что его сейф взломан, а ценные бумаги пропали. Он тот час же вызвал своего знакомого детектива Людовика.





Детектив внимательно осмотрел сейф и увидел, что внутри лежит записка. Такая манера ограбления показалась Людовику очень знакомой.





Людовик выяснил, где сейчас находится этот самый Виктор, и направился к нему. При встрече детектив Виктор указал ему на свою сломанную руку и заверил, что не имеет к этому ограблению никакой причастности.





Но детектив не был удовлетворен таким ответом и решил остаться на дежурство около дома Виктора. Через несколько часов тот вышел из дома с незнакомым мужчиной.





Они оба сели в автомобиль. Детектив Людовик подбежал к ним с твёрдым намерением разобраться в происходящем.





Так почему же детектив усомнился в правдивости слов Виктора?

Ответ

Обратите внимание, что при первой встрече детектива с Виктором, у того была перевязана правая рука. А когда он вышел из дома с незнакомцем, то повязка была на левой руке. Это и послужило поводом для обвинения Виктора в краже ценных бумаг из сейфа месье Дюфрика.