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Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе
25.01.2017 13:55 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для вас головоломку, для решения которой вам пригодится вся ваша внимательность и, конечно же, логика!
Зайдя утром в свой офис, месье Дюфрик увидел, что его сейф взломан, а ценные бумаги пропали. Он тот час же вызвал своего знакомого детектива Людовика.
Детектив внимательно осмотрел сейф и увидел, что внутри лежит записка. Такая манера ограбления показалась Людовику очень знакомой.
Людовик выяснил, где сейчас находится этот самый Виктор, и направился к нему. При встрече детектив Виктор указал ему на свою сломанную руку и заверил, что не имеет к этому ограблению никакой причастности.
Но детектив не был удовлетворен таким ответом и решил остаться на дежурство около дома Виктора. Через несколько часов тот вышел из дома с незнакомым мужчиной.
Они оба сели в автомобиль. Детектив Людовик подбежал к ним с твёрдым намерением разобраться в происходящем.
Так почему же детектив усомнился в правдивости слов Виктора?
Ответ
Обратите внимание, что при первой встрече детектива с Виктором, у того была перевязана правая рука. А когда он вышел из дома с незнакомцем, то повязка была на левой руке. Это и послужило поводом для обвинения Виктора в краже ценных бумаг из сейфа месье Дюфрика.
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Согласитесь, очень неприятно однажды вернуться домой и с ужасом увидеть, что в квартире кто-то побывал. И если пропали ценные вещи, то без хорошего сыщика...
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