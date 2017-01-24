﻿ Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

25.01.2017 13:55 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

Фактрум нашёл для вас головоломку, для решения которой вам пригодится вся ваша внимательность и, конечно же, логика!

Зайдя утром в свой офис, месье Дюфрик увидел, что его сейф взломан, а ценные бумаги пропали. Он тот час же вызвал своего знакомого детектива Людовика.

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Детектив внимательно осмотрел сейф и увидел, что внутри лежит записка. Такая манера ограбления показалась Людовику очень знакомой.

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Людовик выяснил, где сейчас находится этот самый Виктор, и направился к нему. При встрече детектив Виктор указал ему на свою сломанную руку и заверил, что не имеет к этому ограблению никакой причастности.

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Но детектив не был удовлетворен таким ответом и решил остаться на дежурство около дома Виктора. Через несколько часов тот вышел из дома с незнакомым мужчиной.

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Они оба сели в автомобиль. Детектив Людовик подбежал к ним с твёрдым намерением разобраться в происходящем.

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Так почему же детектив усомнился в правдивости слов Виктора?

Ответ

Увлекательная головоломка про таинственную записку в пустом сейфе

Обратите внимание, что при первой встрече детектива с Виктором, у того была перевязана правая рука. А когда он вышел из дома с незнакомцем, то повязка была на левой руке. Это и послужило поводом для обвинения Виктора в краже ценных бумаг из сейфа месье Дюфрика.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласитесь, очень неприятно однажды вернуться домой и с ужасом увидеть, что в квартире кто-то побывал. И если пропали ценные вещи, то без хорошего сыщика...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
10 потрясающих анекдотов, поднимающих настроение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика