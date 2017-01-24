Фактрум нашёл для читателя самые обалденные анекдоты о рыбаках и случаях на рыбалке!





Едут двое на рыбалку, один говорит:

— Вась, а покажи, какую самую большую рыбу ты поймал?

— Чтобы не выходить из машины, я покажу размер её глаза.