﻿ 10 отменных анекдотов про рыбаков, способных рассмешить до слёз. 21.by
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10 отменных анекдотов про рыбаков, способных рассмешить до слёз

25.01.2017 14:09 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум нашёл для читателя самые обалденные анекдоты о рыбаках и случаях на рыбалке!

10 отменных анекдотов про рыбаков, способных рассмешить до слёз

Едут двое на рыбалку, один говорит:
— Вась, а покажи, какую самую большую рыбу ты поймал?
— Чтобы не выходить из машины, я покажу размер её глаза.

 
 
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Многие люди сегодня серьёзно увлекаются рыбалкой. И дело тут не столько в улове, сколько в самом процессе, таком интересном и медитативном!

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