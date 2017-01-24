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10 отменных анекдотов про рыбаков, способных рассмешить до слёз
25.01.2017 14:09 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум нашёл для читателя самые обалденные анекдоты о рыбаках и случаях на рыбалке!
Едут двое на рыбалку, один говорит:
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Многие люди сегодня серьёзно увлекаются рыбалкой. И дело тут не столько в улове, сколько в самом процессе, таком интересном и медитативном!
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