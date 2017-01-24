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Строительные инструменты глазами прекрасных дам
25.01.2017 14:08 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю посмотреть, как назывались бы инструменты, если бы строительным магазином заведовала женщина. Девушки, не обижайтесь!
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Пробовали когда-нибудь поручить девушке купить саморезы или плоскогубцы? Даже с чёткими инструкциями и фотографиями на телефоне они умудряются принести совсем...
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