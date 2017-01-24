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Строительные инструменты глазами прекрасных дам

25.01.2017 14:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю посмотреть, как назывались бы инструменты, если бы строительным магазином заведовала женщина. Девушки, не обижайтесь!

Строительные инструменты глазами прекрасных дам
Источник картинок: P-i-f.livejournal.com

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

Строительные инструменты глазами прекрасных дам

 
 
Ссылка на источник 31
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