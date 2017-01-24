﻿ Десятка изумительных анекдотов и шуток, которую вы захотите рассказать друзьям. 21.by
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Десятка изумительных анекдотов и шуток, которую вы захотите рассказать друзьям

25.01.2017 14:02 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для вас десятку очень классных анекдотов, просто требующих, чтобы их пересказали как можно большему количеству людей!

Десятка изумительных анекдотов и шуток, которую вы захотите рассказать друзьям

— Извините, у вас есть книги по бессмысленным диалогам?
— Конечно.
— Хорошо.

 
 
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Если вы давно не виделись со своими друзьями, то сейчас самое время, чтобы встретиться! И при встрече обязательно расскажите им какой-нибудь новый анекдот.

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