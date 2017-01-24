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Неожиданная польза от силовых тренировок
25.01.2017 14:01 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает классную историю про доброго владельца зала, который не постеснялся предложить свою помощь.
Пришёл я как-то на занятие в спортивный зал. Подошёл ко мне мой старый знакомый Виктор (владелец этого зала) и рассказывает:
— Купил я тут как-то блинов для штанги общим весом килограмм в 50. Сложил в спортивную сумку, повесил её на плечо, стою в ожидании такси. А сумка плечо всё-таки ощутимо оттягивает. Снял, поставил на землю. Вдруг мимо пролетает какой-то паренёк, хватает её и убегает. Ну, точнее, это он так думал, типа, сейчас сумку схвачу и умчусь. Не вышло, проскрежетал он моей сумкой метров 10, да так и свалился рядом. Я подошёл к нему и дал…
— В морду? — перебиваю я приятеля.
— Зачем сразу же в морду? Дал я ему свою визитку. Говорю, мол, с твоей-то работой физподготовка тебе не помешает. А то так недолго и схлопотать.
— Я так думаю, он не пришёл?
— Отчего же? Пришёл. До сих пор и выгнать не могу. Вон, стоит рядом с тренажером. Иди, он тебе покажет, как правильно упражнения делать!
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Сегодня очень много людей посещает спортивные залы с целью привести себя в форму. Кто-то делает это просто для своего здоровья, а кто-то — ради работы, ведь много...
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