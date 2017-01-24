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Отпадные анекдоты про Винни-Пуха и его друзей!
25.01.2017 13:57 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю окунуться в атмосферу веселья, прочитав анекдоты про этого озорного медвежонка!
Встречаются Винни-Пух и Пятачок.
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Кто же не любит очаровательного мишку Винни-Пуха? Наверняка, все смотрели в детстве мультфильмы про него и читали книжки, смеясь до слёз. А уж сколько приколов...
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