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Отпадные анекдоты про Винни-Пуха и его друзей!

25.01.2017 13:57 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю окунуться в атмосферу веселья, прочитав анекдоты про этого озорного медвежонка!

Отпадные анекдоты про Винни-Пуха и его друзей!

Встречаются Винни-Пух и Пятачок.
— Пятачок, Пятачок, а я знаю, что с тобой будет, когда ты вырастешь!
— Да ну?! Ты, наверное, читал мой гороскоп?
— Нет, я читал книгу «О вкусной и здоровой пище»!

 
 
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Кто же не любит очаровательного мишку Винни-Пуха? Наверняка, все смотрели в детстве мультфильмы про него и читали книжки, смеясь до слёз. А уж сколько приколов...

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