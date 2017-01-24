Фактрум предлагает читателю окунуться в атмосферу веселья, прочитав анекдоты про этого озорного медвежонка!





Встречаются Винни-Пух и Пятачок.

— Пятачок, Пятачок, а я знаю, что с тобой будет, когда ты вырастешь!

— Да ну?! Ты, наверное, читал мой гороскоп?

— Нет, я читал книгу «О вкусной и здоровой пище»!