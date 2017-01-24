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Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода
25.01.2017 14:25 — Калейдоскоп | Фактрум
К счастью, добрые индийские женщины считают своим долгом заботиться о бедняжках. Индианки вяжут спицами и крючком тёплые попоны, пижамы и даже чулки для слонов. Самки Лахми, Фулкали и Сюзи — настоящие модницы!
Фактрум восхищён таким удивительным проявление доброты и заботы о братьях наших меньших!
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Индия — очень тёплая страна, а слоны — ужасно толстокожие животные, не так ли? И тем не менее, слоны тоже мёрзнут в январь, так как температура опускается порой...
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