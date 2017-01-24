﻿ Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

25.01.2017 14:25 — Калейдоскоп | Фактрум  
Размер текста:
A
A
A

К счастью, добрые индийские женщины считают своим долгом заботиться о бедняжках. Индианки вяжут спицами и крючком тёплые попоны, пижамы и даже чулки для слонов. Самки Лахми, Фулкали и Сюзи — настоящие модницы!

Фактрум восхищён таким удивительным проявление доброты и заботы о братьях наших меньших!

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода
Источник фотографий: Mixstuff.ru
© Roger Allen

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода
Elephant jumpers. Badly treated rescued elephants at the Wildlife SOS sanctuary outside Agra India with their newly knitted jumpers are on show for the first time, they are all effected by the cold after their ordeal at the hands of owners.
Suzy, (front) Phoolkali and Laxmi (rear) show off their jumpers.

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

Индианки вяжут слонам пижамы, чтобы бедняжки не мёрзли в холода

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Индия — очень тёплая страна, а слоны — ужасно толстокожие животные, не так ли? И тем не менее, слоны тоже мёрзнут в январь, так как температура опускается порой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
15 донельзя смешных анекдотов, приносящих позитивные эмоции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика