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15 донельзя смешных анекдотов, приносящих позитивные эмоции
25.01.2017 14:19 — Калейдоскоп | Фактрум
И если вы любите хорошенько посмеяться, то вам точно придутся по душе новые анекдоты на Фактруме!
— Прости, но я — одиночка по жизни. Мы не можем быть рядом.
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Люди, смотрящие на любую ситуацию с улыбкой, могут справиться со всеми трудностями. А для того, чтобы выработать такой позитивный взгляд на жизнь, достаточно...
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