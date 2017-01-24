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Эти фотографии с животными заставят вас смеяться до упаду!
25.01.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает вам полюбоваться на милых зверюшек и похохотать над ними!
Эта бабушка использует марионетку самой себя, чтобы покормить белок
И корова может стать вашим другом, если относиться к ней хорошо
На кресле передо мной кто-то сильно храпел. Я толкнул кресло, и этот парень уставился на меня!
Я стала мамой. Ура…
Портал
Сотворение собаки
У этого пса жизнь лучше, чем у меня
Купить двери в японском стиле было не лучшей моей идеей…
Моя крыса наслаждается фильмом и попкорном
Я убил это для тебя
Я навсегда запомню тот день, когда в моей кухне открылся портал в другой мир и появился ОН
Теперь ты проведёшь немного времени со мной?
Кажется, у этого кота есть какой-то квест для меня…
Ты классный. Ты умный. Ты важный
Мой кот выглядит просто замечательно с этими оленьими рогами
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Братья наши меньшие — неиссякаемый источник позитива. И частенько удается сделать такие их фотографии, что невозможно удержаться от смеха!
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