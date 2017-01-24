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Эти фотографии с животными заставят вас смеяться до упаду!

25.01.2017 14:18 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает вам полюбоваться на милых зверюшек и похохотать над ними!

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Эти фотографии с животными заставят вас смеяться до упаду!
Источник фотографий: Boredpanda.com

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Эти фотографии с животными заставят вас смеяться до упаду!

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Братья наши меньшие — неиссякаемый источник позитива. И частенько удается сделать такие их фотографии, что невозможно удержаться от смеха!

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